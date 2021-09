Genshin Impact: il cosplay di Eula di fraulein.milk sembra uscito dal gioco

Uno dei grandi punti di forza di Genshin Impact è la regolare aggiunta di personaggi, che ampliano il mondo di gioco e le possibilità di gameplay dei giocatori. Inoltre, i personaggi danno tanto materiale al mondo del cosplay, che di aggiornamento in aggiornamento scelgono i propri preferiti. Uno di questi è Eula. La guerriera di Genshin Impact è ora stata ricreata in questo cosplay di fraulein.milk.

frauilein.milk propone un cosplay di alta qualità, estremamente fedele alla versione originale che possiamo ammirare in Genshin Impact. La guerriera è dotata di spada, presente anche in questo cosplay. Su Instagram potete vedere due scatti, con il secondo che fa uno zoom sul volto di fraulein.milk e ci permette di ammirare i dettagli degli accessori, come il cerchietto e la spilla sulla spalla.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Eula realizzato da fraulein.milk? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel migliore dei mondi, oppure credete di averne visti di qualità superiore?