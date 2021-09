Life is Strange: la serie TV è ancora in produzione, Shawn Mendes si occuperà della musica

Annunciata per la prima volta nel 2016, la serie TV di Life is Strange è uno dei vari prodotti televisivi basati sui videogiochi attualmente in produzione. Le informazioni sono state nulle fino ad oggi, ma scopriamo che Legendary - che ha ottenuto i diritti per l'adattamento da Square Enix - ha ora scelto Shawn Mendes come responsabile della musica della serie.

Oltre a Mendes, la serie TV di Life is Strange ha scelto Anonymous Content come compagnia produttrice, la quale ha lavorato a show come 13 (13 Reasons Why) di Netflix. Considerando che parliamo sempre di una serie dal taglio drammatico legata alla vita scolastica, dovrebbe essere una buona scelta.

Quando Legendary ha annunciato per la prima volta di voler lavorare a una serie TV di Life is Strange, solo il primo gioco era stato annunciato. Questo segue le vicende di Max Caulfield, la quale ottiene il potere di far tornare indietro il tempo per qualche attimo e deve indagare sulla misteriosa scomparsa di una serie di studenti.

Life is Strange Remastered Collection: Before the Storm

Nel corso degli anni sono però stati pubblicati vari giochi, a cominciare da Before the Storm, prequel del primo capitolo e, quindi, potenzialmente utilizzabile anche per la serie TV. Non dimentichiamo inoltre che è uscito anche Life is Strange 2 e presto sarà disponibile anche True Colors, che seguono personaggi ben diversi in luoghi diversi.

Speriamo di scoprire al più presto informazioni riguardo alla serie TV di Life is Strange. Nel frattempo, ecco l'anteprima di Life is Strange True Colors.