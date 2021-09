God of War: IA ricrea Kratos in "versione realistica", sembra vostro zio

Le IA si evolvono di anno in anno, forse anche di mese in mese, e ogni tanto, alcune diventano molto popolari. Un esempio è StyleCLIP, una IA che può essere usata ad esempio per trasformare i volti delle persone e crearne una "versione realistica". Ora, IGN USA ha provato a usarla su alcuni personaggi dei videogiochi, come Kratos di God of War. Il risultato? Sembra vostro zio, più che il Dio della Guerra. Guardate voi stessi qui sotto.

Precisamente, è stata usata come riferimento la versione di Kratos della prima serie, non il guerriero del reboot per PS4, probabilmente anche perché quest'ultimo è molto più realistico rispetto alla prima versione. Il risultato finale è effettivamente di qualità, in termini puramente tecnici, ma a livello estetico dobbiamo ammettere che fa un po' ridere l'idea che quello sia il "vero" aspetto del protagonista da God of War.

Nel lungo thread di IGN USA ci sono poi molti altri personaggi che hanno subito lo stesso trattamento di Kratos, con alcuni risultati di qualità e altri esperimenti non esattamente perfetti. Potete vedere un paio di esempi qui sotto. Il personaggio di God of War ha certamente subito un destino migliore rispetto a quello di John Marston da Red Dead Redemption: l'IA non ama i cappelli, a quanto pare.

Al di là dell'ilarità suscitata da questo tipo di operazione, bisogna notare come la tecnologia sia sempre più avanzata e potrebbe permettere in futuro di rielaborare personaggi di vecchi giochi e crearne una versione "realistica" per potenziali remake, così da aiutare gli sviluppatori. Ci vorrà un po' di tempo, però, prima che i risultati siano affidabili. Diteci, cosa ne pensate di quella versione di Kratos? Giochereste un God of War con quel protagonista?

Parlando sempre di God of War: film o serie TV non sono ancora in sviluppo da Sony.