God of War: film o serie TV non sono ancora in sviluppo da Sony

God of War riceverà un adattamento in film o serie TV? Considerando la grande attività di Sony nella trasposizione delle sue proprietà intellettuali in altri formati d'intrattenimento, la domanda sorge spontanea, ma al momento la risposta è no, Sony non ha in programma film o serie TV su God of War.

Ovviamente, si tratta ancora di una situazione provvisoria, perché la possibilità di adattamenti di questo tipo per la serie di Santa Monica è molto concreta, considerando come anche questa, con il recente capitolo del 2018, abbia ottenuto una svolta strutturale che l'ha portata ad avere un taglio cinematografico come molte altre produzioni interne ai PlayStation Studios.

God of War non ha ancora film o serie TV in sviluppo: la reazione di Kratos

Di fatto, non sarebbe certo problematico presentare le avventure di Kratos sotto forma di serie TV o film, ma per adesso la cosa non rientra nei programmi di Sony, come ha tenuto a specificare un portavoce della compagnia al New York Times, in occasione della stesura di un articolo sulle nuove produzioni cinematografiche e televisive ispirate ai videogiochi, che sembra abbiano trovato un nuovo slancio proprio in questi mesi.

In ogni caso, ci sono già svariati progetti in corso da parte di Sony, basati sulle produzioni PlayStation Studios: tra quelli noti ricordiamo il film di Uncharted, di cui è emersa proprio oggi una nuova immagine, la serie TV su Twisted Metal, quella su The Last of Us prodotta con HBO e anche un film su Ghost of Tsushima, tanto per non farsi mancare nulla.