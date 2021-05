Uncharted, il film: una nuova immagine con Tom Holland e Mark Wahlberg in scena

Continuano i lavori sul film di Uncharted e, in attesa di ulteriori informazioni, vediamo una nuova immagine tratta direttamente dalla pellicola, che mostra Tom Holland e Mark Wahlberg in scena nei rispettivi ruoli di Nathan Drake e Victor "Sully" Sullivan.

Dopo la prima foto ufficiale che ha mostrato Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake e quella successiva con Wahlberg e il suo Sully, vediamo entrambi i personaggi insieme in quella che sembra essere una scena tratta direttamente dal film, con la coppia evidentemente impegnata in una qualche esplorazione di interno.

Uncharted, il film: una scena tratta dalla pellicola Sony

Curiosamente, Wahlberg/Sully si presenta senza baffi in questa immagine, cosa che fa pensare a un cambio nell'estetica del personaggio o a una qualche motivazione per cui in questa particolare scena il partner di Drake sia sprovvisto di mustacchio.

D'altra parte, se il film mette in scena momenti in cui i due personaggi sono più giovani rispetto ai giochi, è possibile che il look di Sully possa essere diverso o variare anche nel corso della storia. In ogni caso, l'immagine in questione ci mostra i due personaggi alle prese con quella che sembra un cripta, o forse il particolare di una chiesa.

In ogni caso, si tratta di un momento tipicamente "archeologico", probabilmente di indagine per i due all'interno di un qualche edificio monumentale, ovvero tutte cose perfettamente in linea con la tradizione della serie videoludica e che fanno ben sperare sulla riuscita del progetto.

Il film di Uncharted è stato recentemente rinviato, anche se di pochi giorni, ma a questo punto la data di uscita dovrebbe essere fissata definitivamente per il 18 febbraio 2022.