Rockstar Games presenta la CircoLoco Records, una nuova etichetta musicale

Tra le qualità di Rockstar Games c'è anche quella di avere un eccellente gusto musicale, dimostrato in decine di giochi diversi, tutti accomunati da una colonna sonora eccezionale. Per questo motivo Rockstar Games ha deciso di collaborare con CircoLoco per creare l'etichetta musicale CircoLoco Records: il primo EP arriverà il 4 giugno.

"La musica è sempre stata una componente fondamentale di Rockstar Games, dal supporto agli artisti e alle scene underground dei nostri titoli alle curatissime stazioni radio della serie Grand Theft Auto, senza dimenticare l'introduzione dei night club digitali di Grand Theft Auto Online con l'aggiornamento After Hours e l'espansione degli spazi sociali e della scoperta musicale in gioco con l'arrivo di The Cayo Perico Heist" dice il post su Newswire.

"Ora abbiamo rafforzato ulteriormente l'unione tra l'intrattenimento fisico e digitale grazie alla collaborazione con CircoLoco, uno dei marchi più noti nella dance music moderna e nel mondo delle feste, che ha dato vita a una nuova etichetta musicale, la CircoLoco Records."

CircoLoco Records debutterà con una serie di EP contenenti brani del primo album dell'etichetta, Monday Dreamin', e proporrà contributi di alcuni personaggi emblematici di tutte le ere di CircoLoco, con nuovi brani di DJ Moodymann del The Music Locker, di Dixon di After Hours, insieme a opere di Carl Craig, Luciano, Seth Troxler, Rampa e di artisti emergenti che rappresentano il futuro della dance music, come Sama' Abdulhadi, Lost Souls of Saturn & TOKiMONSTA, Red Axes e molti altri.

Il primo EP, Monday Dreamin' Blue EP, debutterà il 4 giugno con brani inediti di Sama' Abdulhadi, Kerri Chandler, Rampa e Seth Troxler, insieme a un nuovo remix di "Autonom" di Deichkind curato da Dixon. "Lumartes", il brano di Seth Troxler, è già disponibile. Altri EP saranno pubblicati settimanalmente fino all'uscita della compilation completa, in programma per il 9 luglio.

La copertina del primo EP della CircoLoco Records.

La tracce possono essere sentite su Spotify.

CircoLoco Records aprirà nuove strade nella sua missione di sostenere ed elevare la cultura della dance music durante uno dei periodi più complicati per i club e rappresenta un'opportunità di elevare questa scena musicale tramite la forza di questi due marchi dell'intrattenimento.