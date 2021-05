Skull & Bones: lo sviluppo potrebbe essere stato azzerato per la seconda volta

Stando a una nuova indiscrezione raccolta dalla testata Game Luster, Ubisoft potrebbe aver azzerato per la seconda volta lo sviluppo di Skull & Bones, facendolo ricominciare. Il tutto sarebbe accaduto qualche mese fa.

La fonte della voce di corridoio è voluta rimanere anonima per ovvie ragioni, ma ciò che ha raccontato è abbastanza verosimile in virtù dei recenti silenzi riguardanti Skull & Bones, che pare non sarà lanciato nemmeno nel 2022.

Non è chiaro se il nuovo riavvio dello sviluppo sia legato ai problemi di Singapore Studio che ha perso il managing director per l'inchiesta sulle molestie sessuali all'interno di Ubisoft. Comunque la cosa non depone a favore del gioco, che evidentemente stenta a trovare una sua forma definitiva. L'obiettivo iniziale era quello di inseguire il successo di Sea of Thieves, ma di rinvio in rinvio il rischio è che i giocatori si dimentichino che esista.

Da rivedere anche le piattaforme sulle quali potremo giocarci. Nel caso esca nel 2023, è abbastanza scontato che sia pubblicato direttamente anche su PS5 e Xbox Series X e S, oltre che su PC, PS4 e Xbox One.