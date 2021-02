Twisted Metal, serie TV in lavorazione presso Sony con gli autori di Deadpool

Twisted Metal sta davvero per diventare una serie TV, prodotta da Sony e scritta dagli autori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick: lo rivela un report pubblicato da Variety.

Annunciata nel maggio 2019, la serie TV di Twisted Metal è il primo progetto messo in cantiere da PlayStation Productions, l'etichetta che la casa giapponese ha creato proprio per questo genere di iniziative.

"Twisted metal è uno dei franchise PlayStation più amati", ha dichiarato Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions. "Siamo entusiasti di poter contare su di una squadra del genere perché traduca questo iconico gioco in realtà."

La serie televisiva di Twisted Metal seguirà le vicende di un uomo emarginato, a cui viene offerta la possibilità di avere una vita migliore in cambio della consegna di un misterioso pacchetto.

Completare l'incarico non sarà facile, visto che la destinazione si trova all'interno di una terra desolata e post-apocalittica, ma con l'aiuto di un amico ladro il protagonista dello show proverà comunque a farcela.

L'autore principale e produttore esecutivo dello show sarà Michael Jonathan Smith, che ha scritto e prodotto Cobra Kai, mentre i già citati Reese e Wernick lo affiancheranno.

Come certamente saprete, Twisted Metal sarà il secondo progetto televisivo legato alle proprietà intellettuali PlayStation dopo la serie di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey.