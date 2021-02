Watch Dogs: Legion, modalità online: data di uscita ufficiale da Ubisoft

La modalità online di Watch Dogs: Legion includerà nell'aggiornamento gratuito del 9 marzo le seguenti caratteristiche per tutti i giocatori:

Come riportato pochi minuti fa nel nostro provato del multiplayer di Watch Dogs: Legion , la nuova modalità è divertentissima, caotica nel modo giusto e caratterizzata da meccaniche PvP molto interessanti.

La modalità online di Watch Dogs: Legion ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Ubisoft : sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire dal 9 marzo con un aggiornamento gratuito.

Completando qualsiasi attività online, i giocatori guadagneranno punti esperienza per aumentare il loro livello e sbloccare diverse ricompense come oggetti cosmetici esclusivi e punti influenza per reclutare nuovi operativi o aggiornare i propri gadget DedSec.

Il 9 marzo i possessori del Season Pass avranno anche accesso a due esclusive missioni single-player: