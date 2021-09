Videogiochi: giocando 2 ore si perdono fino a 470 calorie, come un'ora di bicicletta

I videogiochi fanno bene o male alla salute? Il dibattito forse non sarà mai chiuso, ma ora uno studio scientifico afferma che si arriva a perdere fino a un massimo di 470 calorie in due ore di gioco. In pratica, è l'equivalente di un'ora di bicicletta o 1.000 addominali.

Lo studio è stato condotto da stakester, una piattaforma sportiva che permette di guadagnare denaro e premi giocando. Precisamente, lo studio è stato condotto sulla base di 50 volontari che hanno giocato per due ore a FIFA e Call of Duty Warzone. I candidati uomini hanno perso 420 calorie in due ore, mentre le donne hanno perso 472 calorie, nello stesso arco di tempo.

Potreste pensare che si tratti di un risultato strano, ma in realtà ci sono stati test precedenti, nel 2020, realizzati dalla Queensland University of Technology (QUT) in Australia. Secondo la ricerca, i videogiocatori hanno il 21% di possibilità in più di avere un peso-forma più sano rispetto alla media della popolazione.

FIFA vi fa perdere calorie, pare

"Sappiamo tutti che la competizione aumenta la nostra frequenza cardiaca e molti di noi hanno sperimentato il 'sudore da videogioco' che accade quando si cerca un gol all'ultimo minuto giocando a 'FIFA' o in una situazione difficile in 'Call Of Duty: Warzone'" ha spiegato Tom Fairey, CEO e fondatore di Stakester alla rivista Men's Health. "Mi aspettavo di dimostrare che c'era un dispendio calorico, ma sono rimasto sorpreso dalla quantità di calorie bruciate".

Ovviamente si tratta di un singolo studio con un campione di ricerca abbastanza limitato, ma potrebbe essere la base per test a più ampio respiro. Non bisogna inoltre dimenticare che, indipendentemente dalla perdita di calorie, una sessione di videogiochi non allena certo il corpo quanto veri esercizi fisici: la perdita di calorie non è l'unico fattore da tenere in considerazione. Inoltre, spesso i medici segnalano che i videogiocatori tendono a mangiare, durante le sessioni di gioco, cibi e bibite non sani, annullando così la perdita di calorie e danneggiando sul lungo periodo la propria salute.

