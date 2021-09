Tales of Arise: il peso della versione PS5 è estremamente inferiore alla versione PS4

Il PlayStation Store ha ora reso disponibile il pre-load delle versioni PS4 e PS5 di Tales of Arise in alcune regioni del mondo e questo ci permette di scoprire che il peso della versione PS5 è estremamente inferiore rispetto a quello della versione PS4. Precisamente, parliamo di 20 GB in meno.

Tramite PS Store possiamo vedere che la versione PS5 di Tales of Arise pesa 37.201 GB, mentre la versione PS4 pesa 57.247 GB. 20 GB di differenza equivalgono a circa il 35% del peso PS4 in meno: non si tratta di una differenza da poco.

Non è la prima volta che PS5 è in grado di proporre giochi con dimensioni più contenute. Ad esempio Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales erano all'incirca il 25% più leggeri su PlayStation 5 rispetto alla versione PS4.

Ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021, anche su PC e console Xbox, oltre che su PlayStation. Potete leggere il nostro provato, nel quale vi spieghiamo che "Più proviamo Tales of Arise e più ci piace. Certo, la struttura del gioco non si discosta molto dai Tales of migliori, ma il rinnovato sistema di combattimento, un universo davvero interessante e sfaccettato, personaggi ben caratterizzati e un comparto tecnico finalmente evoluto sono elementi più che sufficienti ad alzare a dismisura le nostre aspettative. Forse non sarà un JRPG rivoluzionario, ma c'è il serio potenziale che si tratti comunque di un titolo di qualità eccelsa. Staremo a vedere."