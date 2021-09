Call of Duty Warzone: aggiornamento delle Playlist del 2 settembre disponibile

Raven Software ha pubblicato l'aggiornamento delle playlist per Call of Duty Warzone, lo sparatutto battle royale di casa Activision. L'update del 2 settembre 2021 non include alcun tipo di cambio per il gameplay: si tratta di un hotfix lato server, quindi non dovrete scaricare alcuna patch.

Come potete vedere voi stessi nel tweet di Raven Software poco sotto, le Playlist di Call of Duty Warzone aggiunte sono:



Verdansk - BR - All Squads

Verdansk - Blood Money - Trios

Verdansk - Armored Royale

Quelle rimosse, invece, sono:



Verdansk - Buy Backs - All

Verdansk - Plunder - Quads

Verdansk - Payload

Infine, Call of Duty Warzone ha mantenuto la Playlist Rebirth Island - Resurgence - Quads, con un certo dispiacere dei giocatori su Twitter che si sono lamentati della mancanza di novità per Rebirth.

Sembrerebbe che per l'update del 2 settembre non vi siano altre modifiche, anche se come sempre è possibile che gli sviluppatori abbiamo modificato qualcosa "di nascosto" senza segnalarlo. Call of Duty Warzone si trova ora nella Stagione 5 che continuerà fino all'arrivo di Call of Duty Vanguard, il prossimo capitolo della saga.

