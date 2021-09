PS5 vicinissima al milione di unità vendute in Giappone, Xbox Series X|S a 83.000

Famitsu, come ogni settimana, ha condiviso i dati di vendita dei giochi fisici e delle console vendute in Giappone. Grazie a queste informazioni abbiamo avuto modo di scoprire che PS5 è oramai vicinissima al milione di unità vendute, mentre Xbox Series X|S si ferma a 83.000 unità. Nintendo Switch, ovviamente, è su un altro pianeta.

Precisamente, ecco la classifica hardware indicata da Famitsu (tra parentesi le vendite totali):



Switch - 52,488 (16,959,653) PlayStation 5 - 17,852 (831,841) Switch Lite - 10,766 (4,030,951) Xbox Series X - 2,848 (56,941) Xbox Series S - 2,821 (26,355) PlayStation 5 Digital Edition - 2,302 (163,740) PlayStation 4 - 2,067 (7,805,991) New 2DS LL (incluso 2DS) - 509 (1,171,305)

Come potete vedere, sommando le unità di PS5 standard e del modello digitale, otteniamo circa 995.000 unità. Ricordiamo che quelle di Famitsu sono stime e non sono sempre precisissime. In ogni caso, possiamo affermare che il numero di PS5 vendute in Giappone è oramai intorno al milione. Xbox Series X|S si deve accontentare di numero enormemente inferiori, ovviamente, ma non è una stranezza in tale mercato.

Ricordiamo anche che il numero di unità vendute, ad oggi, è legato anche al numero di console effettivamente prodotte. La carenza di componenti tende a ridurre il numero di PS5 e Xbox Series X|S spedite (e di conseguenza vendute) in tutto il mondo. In ogni caso, Nintendo Switch è ovviamente molto più in alto: al di là del numero di unità vendute totali (la console è disponibile da anni, dopotutto), possiamo vedere che Switch (modello standard) è sempre in cima alla classifica delle console più vendute.

PlayStation, Nintendo e Xbox

Infine, ecco la Top 10 dei giochi; uno solo è per PS4:



[NSW] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) - 72,237 (Nuovo) [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) - 66,171 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 15,671 (2,788,621) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 14,838 (4,009,933) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 13,860 (2,153,053) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 12,023 (2,348,554) [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! (Konami, 08/12/21) - 9,491 (122,530) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 8,536 (4,397,935) [NSW] No More Heroes III (Marvelous, 08/27/21) - 7,951 (Nuovo) [NSW] Pokemon Spada/Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) - 7,499 (4,120,436)

