PS5: lo Showcase di settembre 2021 deve essere "l'evento della concretezza"

Finalmente è successo: Sony ha annunciato il proprio evento "estivo" dedicato alle ultime novità su PS5 (ma niente PS VR next-gen, attenzione). La data è il 9 settembre 2021 alle 22:00 ora italiana. Non si tratta di un "semplice" State of Play, ma di un vero PlayStation Showcase, una presentazione di prim'ordine che avrà il grande compito di dimostrare che la macchina da gioco giapponese ha le carte in regola per dominare il mercato videoludico dal prossimo inverno e per tutto il corso del 2022. In altre parole, è importante che sia un "evento della concretezza". Dopotutto, Microsoft non è certamente rimasta con le mani in mano e anche Nintendo non ha perso affatto ritmo. La compagnia di Redmond è sulla via della pubblicazione di Halo Infinite e di Forza Horizon 5, mentre Nintendo ha invece una lunga fila di giochi in uscita, da Wario a Metroid, senza dimenticare Mario Party, Pokémon Perla/Diamante remake e Shin Megami Tensei V. PS4 e PS5 potranno contare su alcuni indie interessanti, come Kena Bridge of Spirits, ma il suo nome di punta è ora come ora Deathloop, un'esclusiva di terze parti. Il grande gioco di fine 2021 - Horizon Forbidden West - è invece stato rimandato al 18 febbraio 2022. In altre parole, PS5 deve dimostrare di non essere in difficoltà e farci vedere che c'è tanta concretezza dietro la comunicazione con il contagocce portata avanti degli ultimi mesi. Il PlayStation Showcase ha però i mezzi per essere "l'evento della concretezza" di cui i giocatori hanno bisogno? Per darci una risposta dobbiamo guardare i precedenti PlayStation Showcase, precisamente quelli del 2020. Lo scorso anno, con l'uscita di PS5 in arrivo, Sony ha tenuto ben due eventi nell'arco di pochi mesi: uno a giugno e uno a settembre.

Le esclusive Un evento dedicato a una console, però, deve essere accompagnato soprattutto da presentazioni di esclusive. In tal senso, è arrivato il momento che Sony mostri qualcosa di solido su titoli molto attesi. A giugno ci fu spazio per Ghostwire Tokyo, Godfall, Project Athia (di cui solo dopo si è scoperto il vero nome, Forspoken), Deathloop, mentre a settembre 2020 si è parlato di Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls remake e Deathloop (di nuovo), oltre a titoli ancora senza data e senza poi molti dettagli come Final Fantasy 16 e - soprattutto - God of War Ragnarok. Le esclusive non sono quindi mancate e lo stesso dovrebbe succedere con l'evento di questo mese. Nuovi annunci sarebbero ovviamente graditi, ma se l'evento dello scorso anno serviva a farci sognare la nuova generazione, ora Sony deve dirci in che modo vuole farci rimanere svegli e attenti sul futuro di PS5. Servono ovvero video di gameplay, che facciano capire che i giochi esclusivi PS4 e PS5 esistono veramente e non sono solo un nome su una lista che prende polvere mentre noi giochiamo con i titoli della concorrenza. Videogiochi non significa però solo giochi premium, ricordiamolo, ma anche servizi. A settembre 2020 Sony presentò PlayStation Plus Collection, una lista di titoli compresi nel PS Plus, senza una data di scadenza. Un'idea ottima, che dà grande valore al servizio, ma che dopo quasi un anno comincia a essere di scarso interesse. Vi sono molti titoli che possono essere inseriti e un altro modo per dimostrare di avere dalla propria un'offerta molto interessante per i nuovi giocatori che passeranno alla next-gen a natale 2021 sarebbe proprio ampliare la Collection. Non c'è niente di più concreto che dire "ecco nuovi giochi compresi nel vostro abbonamento, potete scaricarli già ora, durante l'evento". God of War Ragnarok: questa immagine è tutto quello che abbiamo visto Quel che serve è la presentazione di giochi validi, con video gameplay convincenti e tanta concretezza. Il grosso dell'evento non può essere un insieme di "ne riparleremo prima o poi", ma deve farci dire "mi serve il calendario per organizzare gli acquisti". Il PlayStation Showcase per PS5 e PS4 ha quindi un obiettivo non facile da raggiungere, ma Sony - anche di fronte alle difficoltà imposte dal COVID - ha avuto tempo e modo di preparare quella che a tutti gli effetti è la presentazione del secondo anno di vita di PlayStation 5.