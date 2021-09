Divinity Original Sin 2 per iOS: cross-save con PC e miglioramenti all'UI con il nuovo update

Larian Studios ha annunciato il primo major update per le versioni iOS di Divinity: Original Sin 2, che tra le altre cose introduce il cross-save con la versione PC via Steam, nuove lingue e migliorie all'interfaccia di gioco.

Si tratta della prima patch maggiore sin dal lancio del gioco per dispositivi mobile Apple, avvenuto lo scorso maggio. Come già accennato, introduce il cross-save con la versione PC, permettendo così ai giocatori di continuare la propria avventura anche fuori casa, per un'esperienza senza soluzione di continuità.

Sono state apportate oltre 50 migliorie e aggiustamenti alla versione iOS, incluse le nuove barre della vita sopra la testa dei personaggi e nemici, un sistema di targeting basato sulle icone ritratto e ottimizzazioni all'interfaccia di gioco. A questo si va aggiungere l'aggiunta della localizzazione testuale in portoghese e spagnolo latino americano.

Divinity: Original Sin II è il nuovo capitolo della serie creata da Larian Studios. In questa nuova avventura è possibile esplorare il mondo di Rivellon da soli o in compagnia di altri tre giocatori, attraverso la modalità cooperativa drop-in/drop-out. A fianco della campagna principale sono disponibili la modalità PvP e la modalità Game Master. Il gioco ha vinto oltre 160 premi e nominazioni e anche noi abbiamo premiato il gioco con un sonoro 9,4 per la versione iPad di Divinity Original Sin 2 nella nostra recensione.