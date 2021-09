PlayStation Showcase: quali sono i giochi PS4 e PS5 più attesi?

Il PlayStation Showcase, tanto chiacchierato negli ultimi mesi, ha finalmente una data: 9 settembre 2021, alle 22:00. L'evento ci mostrerà giochi PS4 e PS5, sia terze parti multipiattaforma che esclusive. Quali sono però i giochi più attesi per questa presentazione? Vediamo insieme i giochi che, leggendo i vostri commenti sul sito e su Youtube, hanno più incuriosito e che tutti non vedono l'ora di rivedere.

God of War Ragnarok Inutile girarci attorno, il nuovo gioco di SIE Santa Monica Studio è uno dei nomi più attesi per questo evento. Annunciato in formato ufficiale (ma senza un titolo definitivo) lo scorso anno - proprio al PlayStation Showcase di settembre 2020 - God of War Ragnarok arriverà nel 2022 e, ora, sarebbe proprio il momento di vederne anche solo un frammento. Le avventure di Kratos e Atreus sono ben lontane dall'essere terminate e quello che abbiamo visto nelle fasi finali di gioco ci incuriosisce non poco.

Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West Il seguito di Horizon, tra i vari giochi PlayStation in arrivo, è stato mostrato più volte e, recentemente, ne è stato confermato il rimando al 18 febbraio 2022. Ci pare un po' difficile che Sony si concentri di nuovo su Horizon Forbidden West, ma questo non significa che i fan non abbiano voglia di vedere ancora qualcosa delle avventure di Aloy. Dopotutto, il mondo di gioco sembra visivamente stupendo e perdersi anche solo per un altro minuto nelle terre selvagge del futuro non sarebbe spiacevole.

The Last of Us The Last of Us Parte II L'opera di Naughty Dog si potrebbe presentare in un doppio formato. Sappiamo che il team è al lavoro sul gioco multigiocatore dedicato a The Last of Us, ma grazie ai leak di Jason Schreier sappiamo anche che è in sviluppo il remake del primo capitolo. L'idea che i Cagnacci si ritaglino uno spazio durante l'evento PS5 è di certo allettante.

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 Gli appassionati di automobilismo vorrebbero finalmente un po' di concretezza su Gran Turismo 7. Il settimo capitolo non pare destinato a uscire nel 2021, ma comunque sarebbe il momento di vedere un vero video di gameplay che sveli una grafica di livello per PS5.

Little Devil Inside Little Devil Inside Ci sono vari indie di alto livello in arrivo su PlayStation, ma Little Devil Inside ha saputo stupire tutti grazie alla presentazione tenutasi al PlayStation Showcase di giugno 2020. Il gioco è in sviluppo da tempo, però, e nel frattempo non si è più fatto vedere: i giocatori sperano di certo di vedere finalmente un gameplay completo e, soprattutto, di scoprire la data di uscita.

Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 Il gioco di ruolo d'azione di Square Enix è stato presentato proprio lo scorso anno allo Showcase di Sony dedicato a PS5. Da allora sono stati condivisi alcuni piccoli dettagli, ma ancora non abbiamo avuto modo di vedere un vero gameplay completo che faccia luce sulla natura spiccatamente action di questo nuovo capitolo. Non spiacerebbe inoltre poter scoprire un periodo di uscita preciso di Final Fantasy 16, se non proprio la data.

Forspoken Forspoken Altra esclusiva console PS5 di casa Square Enix, di cui abbiamo visto un breve gameplay. Per il momento non è chiarissimo di cosa tratti il gioco e quale sia la sua struttura. Una nuova presentazione servirebbe a chiarire se Forspoken merita la nostra attenzione. Di certo ha attirato la nostra curiosità.

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy I fan di Harry Potter non sono certo scomparsi negli ultimi anni e un capitolo dedicato a Hogwarts è un po' un sogno che si avverrà, soprattutto se parliamo di un gioco AAA che sembra essere un "simulatore di studente di magia". Allontanarsi dalla storia di Harry, Ron ed Hermione inoltre darà agli sviluppatori loHogwarts Legacy spazio necessario per immettere un po' di novità in questo ampio universo. Ora ci serve una presentazione di gameplay convincente che ci faccia respirare la giusta atmosfera.