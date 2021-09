ASUS: i nuovi schermi OLED ufficiali per laptop Vivobook Pro, Zenbook e ProArt Studiobook

ASUS ha rinnovato la sua lineup dedicata ai creatori di contenuti e lo ha fatto in grande stile. Alla base ci sono i classici upgrade basati su nuovo hardware, su cornici più sottili e su sistemi di raffreddamento migliori, ma le novità includono un passo in avanti nell'offerta dei pannelli di laptop e monitor.

Tra i protagonisti dell'evento ASUS Create the Uncreated ci sono infatti i nuovi schermi ASUS OLED, disponibili in tutte le configurazioni dei nuovi laptop Vivobook Pro, Zenbook e ProArt Studiobook. Non mancano poi soluzioni standalone con il nuovo monitor ProArt OLED PAD32DC e gli schermi portatili ZenScreen OLED MQ13AH e ZenScreen OLED MQ16AH.

Il monitor ASUS ProArt OLED PAD32DC è il primo al mondo con uno strumento di calibrazione automatica del colore integrato

Nel caso dei laptop per creator parliamo di pannelli OLED fino a 4K di risoluzione, 100% di copertura dello spazio DCI-P3, contrasto 1.000.000:1, tempi di risposta GtG medi di 0.2 millisecondi, rivestimento Glossy per massimizzare la pulizia dell'immagine, luminanza fino a 600 nit, filtro Blue Light più efficace e senza tinte giallognole, HDR, certifica PANTONE per chi lavora con la grafica e, cosa molto importante, tecnologie per la prevenzione del burn-in, necessarie per ridurre al minimo il rischio di ritenzione delle immagini.

Si parte con il Pixel Shift, che sottopone i pixel a una lenta transizione per evitare che restino statici senza per questo creare artefatti, e si arriva a un sistema che tiene sotto controllo i singoli sub-pixel in modo da mantenere il voltaggio al minimo, garantire una luminosità costante ed estendere la longevità del pannello. Inoltre i dispositivi ASUS con schermi OLED hanno un doppio screensaver per evitare che una distrazione possa creare danni.

Per quanto riguarda i monitor, partiamo dallo schermo 4K da 31,5 pollici ASUS ProArt OLED PAD32DC, il primo schermo OLED con calibratore integrato per la taratura automatica. Perfetto quindi per chi fa grafica e può mettere all'opera un pannello 4K da 31,5 pollici con calibrazione specifica per HDR 400 True Black e per la modalità SDR, tempo di risposta di 0.1 millisecondi, copertura del 99% degli spazi di colore DCI-P3 e Adobe RBG, profondità del colore piena di 10 bit e un sistema di notifiche automatico per ricordare all'utente l'eventuale necessità di effettuare una ricalibrazione.

Anche l'ASUS ZenScreen OLED MQ13AH ha un primato: è il primo OLED portatile da 13 pollici

In seconda battuta troviamo l'ASUS ZenScreen OLED MQ13AH, il primo monitor portatile OLED da 13 pollici, e l'ASUS ZenScreen OLED MQ16AH, un modello analogo ma più grande che, come il precedente, sfoggia caratteristiche analoghe ai pannelli equipaggiati dai nuovi laptop per creator ASUS. Parliamo quindi di contrasto 1.000.000:1, gamma DCI-P3 del 100%, HDR10, precisione del colore Delta E < 2 e spessore ridotto. Il modello da 13 pollici arriva a soli 5 millimetri nella parte più sottile. Il tutto condito dalla tecnologia Proximity Sensor, che mette a riposo lo schermo quando non c'è nessuno a utilizzarlo, e da una connettività ricca che comprende una mini HDMI e tre porte USB-C di cui due DisplayPort Alt Mode e una con power delivery per la ricarica di dispositivi. Non mancano inoltre treppiede integrato e smart cover pieghevole in modo da piazzare i due monitor in qualsiasi posizione si desideri.