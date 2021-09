ASUS Dial: la rotellina per il fine tuning annunciata all'evento ASUS Create the Uncreated

Le novità dell'evento ASUS Create the Uncreated non si limitano a un massiccio refresh dell'offerta creator nel segno degli schermi OLED, ma includono un'altra sorpresa rilevante, almeno per i creatori di contenuti. Parliamo della tecnologia ASUS Dial, implementata in due forme differenti. La prima è quella fisica di una rotellina che è presente sia sui nuovi laptop ProArt Studiobook 16, incassata nello chassis in modo da non infastidire i movimenti, sia sul nuovo mouse ProArt MD300. Ma la vedremo arrivare anche su monitor e desktop ASUS che andranno a formare un ecosistema pensato per consentire di tarare al millimetro impostazioni di colore, strumenti, dimensioni, luminosità e un sacco di altri parametri.

La nuova rotellina ASUS Dial è pensata per adattarsi a un gran numero di dispositivi, tutti pensati per lavorare in sinergia

La tecnologia l'abbiamo già vista all'opera, ma ASUS ha deciso di farne una colonna portante della sua offerta per creatori di contenuti garantendo l'integrazione con Microsoft Wheel, e quindi con le applicazioni compatibili, e il pieno supporto per le principali applicazioni ASUS tra cui Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects. Tutto configurabile con l'applicazione ProArt Creator Hub e abbinato a un bundle per i prodotti ProArt che includono mesi di abbonamento gratis al servizio Adobe Creative Cloud.

Inoltre la tecnologia può essere declinata in versione digitale. Il touchpad dei nuovi Vivobook Pro la integra infatti nel touchpad, rinunciando all'utile feedback tattile ma non a tutte le varie funzionalità che vanno dalla possibilità di programmare il DialPad alle funzioni dinamiche pre-impostate per sfruttare al meglio le applicazioni supportate.

Tornando alla versione fisica, come anticipato questa è parte anche della dotazione del ProArt Mouse MD300, abbinato al ProArt Mouse Pad PS201, che include un pulsante centrale estremamente sensibile, in modo da aumentare ulteriormente la precisione nella regolazione delle varie impostazioni dei programmi dedicati alla grafica. Il mouse, caratterizzato da un sensore da 4200 dpi con polling fino a 1000 Hz, monta switch che promettono una durata media di 50 milioni di clic e che, nel caso dei pulsanti principali, possono essere sostituiti.