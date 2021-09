ASUS Vivobook Pro e Pro X con OLED e DialPad: specifiche e uscita dei nuovi laptop annunciati

ASUS ha presentato una valanga di nuovi prodotti per creator, un segmento in crescita in un mondo in cui gaming e attività creative stanno diventando il centro dell'esistenza di gran parte del pianeta. Ma per quanto il bisogno di avere un sistema con cui giocare, lavorare, creare e studiare sia comune a molti, le esigenze cambiano a seconda del singolo utente e questo ha portato a un incremento nella varietà dell'offerta. Da qui l'arrivo di tre serie di nuovi laptop ASUS pensati per soddisfare necessità specifiche combinando potenza, comfort e schermi OLED fino a 4K che troviamo anche nella lineup ASUS Vivobook Pro, sebbene solo nel caso dei modelli da 16 pollici con formato 16:9.

Tra le novità principali di ASUS c'è proprio la scelta di adottare schermi OLED di alta qualità su tutti i laptop in arrivo che godono di contrasto 1.000.000:1, di luminanza elevata, gamma DCI-P3 del 100% per garantire colori naturali e vividi, certifica PANTONE per chi lavora con la grafica, formato 16:10 e tempo di risposta medio GtG di 0.2 millisecondi. Il tutto condito da tecnologie mirate a ridurre al minimo, se non eliminare, il rischio di burn-in, l'ostacolo maggiore fino ad oggi per l'arrivo degli schermi OLED in ambito PC.

La lineup ASUS Vivobook Pro, disponibile in tre colori e con una maggiore attenzione per l'estetica

Quanto sopra è valido per tutti i modelli da 14 e 16 pollici, ma non per i modelli ASUS Vivobook Pro 15 che sono 16:9 e si fermano alla risoluzione Full HD, sia per l'opzione OLED sia per l'opzione secondaria IPS, assente sui modelli da 14 pollici, che è tra l'altro limitata alla gamma di colore sRGB. Ma la risoluzione minore ha un vantaggio visto che permette di usare un rivestimento per lo schermo Matte, ovvero opaco, che riduce notevolmente i riflessi rispetto alla pellicola Glossy usata per tutti gli altri schermi della lineup per creator ASUS.

Da notare inoltre la presenza di varianti con processori Intel e AMD per tutti i modelli, l'uso di batteria da 96 Whr per i Vivobook da 16 pollici, un peso di appena 1.4 KG e uno spessore di 1.79 centimetri per i modelli da 14 pollici, il nuovo raffreddamento ASUS IceCool Plus con ottimizzazioni per la dissipazione a due ventole e la tecnologia ASUS Intelligent Performance Technology a gestire tre modalità di funzionamento che promettono appena 35 decibel di rumore in modalità bilanciata, con 60 W di consumo, e 48 decibel in modalità prestazioni, con 80 W di consumo.

Per quanto riguarda il comfort troviamo la tecnologia ASUS DialPad che corrisponde all'implementazione digitale, sul touchpad, della nuova rotella ASUS Dial in arrivo su diversi dispositivi ASUS. Inoltre la serie Vivobook Pro include il blocco della webcam con indicatore arancione e tutti i modelli godono di un nuovo pulsante di accensione con lettore di impronta che funziona all'avvio, portandoci direttamente sulla scrivania di Windows senza bisogno di una seconda pressione per rilevare l'impronta digitale. Interessante il design minimale ma non privo di particolari che comprende un tasto ESC arancione e l'uso di un nuovo rivestimento dello chassis a più strati pensato per combinare brillantezza e ruvidità. Il tutto condito dall'ovvio supporto per Windows 11, il nuovo sistema operativo Microsoft in arrivo a ottobre con un update gratuito.

In attesa di poterli toccare con mano, cosa che accadrà presto vista la disponibilità fissata per ottobre con un prezzo a partire da 919 euro per i modelli base e di 1199 euro per quelli della serie Pro X, vediamo le caratteristiche dei nuovi laptop ASUS Vivobook Pro.