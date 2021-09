Super Mario Party Challenge: il best of della competizione a cui ha partecipato la redazione di Multiplayer.it

Super Mario Party è uno dei party game migliori degli ultimi anni ed è in grado intrattenere videogiocatori di ogni genere e di tutte le età. Di recente Multiplayer.it ha preso parte alla Super Mario Party Challenge, una simpatica competizione organizzata da Nintendo e Video Games Party che ha coinvolto varie testate giornalistiche videoludiche italiane. Ecco come è andata.

La nostra redazione è stata rappresentata da Alessandra Borgonovo che nei panni di Rosalinda ha sfidato a testa alta i colleghi Andrea Maiellano di Tom's Hardware Game Division, Enrico Andreuccetti di Gamesource e Valentino Cinefra di Spaziogames in una competizione all'insegna del divertimento grazie ai mini-giochi di Super Mario Party. Per celebrare la finale dell'evento, Video Games Party ha pubblicato un video con il best of delle prestazioni della nostra Alessandra, che potrete vedere grazie al player qui sopra.

Dopo una battaglia senza esclusioni di colpi e all'insegna del divertimento purtroppo la redazione di Multiplayer.it si deve accontentare del quarto posto. Il vincitore della competizione è stato Enrico di Gamesource, seguito da Valentino di Spaziogames, con Andrea che chiude il podio al terzo posto. Ci rifaremo sicuramente la prossima volta, con un'Alessandra agguerritissima che già si sta allenando per eccellere in "Pertica Sprint".

Super Mario Party per Nintendo Switch introduce diverse novità che rendono il gioco ancora più strategico, come i dadi specifici per ogni personaggio. Ci sono anche minigiochi che sfruttano a fondo le potenzialità dei Joy-Con e nuove modalità da gustarsi con amici e familiari. Per saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Super Mario Party.