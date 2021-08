Call of Duty Vanguard: video confronto tra PS4 e PS5, le differenze tecniche dell'alpha

Lo scorso weekend è stato possibile giocare a Call of Duty Vanguard in versione Alpha. La modalità di prova era disponibile unicamente su PlayStation. Questo ha permesso ad ElAnalistaDeBits di fare un confronto tecnico tra la versione PS4, PS4 Pro e quella PS5. Potete vedere il video qui sopra.

ElAnalistaDeBits, prima di tutto, ricorda che quella che abbiamo avuto modo di provare è una modalità Alpha: questo significa che ogni analisi è da considerarsi temporanea; nulla di quanto visto in questa prova è definitivo e molto probabilmente i dati potranno variare con l'arrivo delle versioni D1. In ogni caso, è interessante poter trarre delle prime conclusioni. Call of Duty Vanguard, ad esempio, utilizza il recostruction rendering per scalare la risoluzione su ogni versione.

Inoltre, come è lecito aspettarsi, la versione PS5 si avvantaggia con texture di qualità superiore, una distanza visiva superiore e filtro anisotropico migliore. A questo si sommano riflessi aggiuntivi su alcuni materiali, ma l'alpha di Call of Duty Vanguard non propone riflessi ray tracing. Inoltre, anche la profondità di campo è superiore su PS5: proprio a questo riguardo, la versione PS4 Pro ha alcuni problemi, ma è possibile che siano risolti prima del lancio. Inoltre, le versioni PlayStation 4 non hanno ombre dinamiche e mancano anche di alcune ombre statiche.

Infine, viene detto che il frame rate è "accettabile" su tutte le piattaforme e, su PS5, in entrambe le modalità grafiche proposte nell'alpha di Call of Duty Vanguard. Viene però precisato che la prova era legata a una modalità con un numero di giocatori limitato, quindi è troppo presto per trarre conclusioni.

Ecco infine il nostro articolo dedicato al provato dell'alpha di Call of Duty Vanguard su PlayStation 4. Infine, vi ricordiamo che i nuovi trailer non citano Activision, ecco perché.