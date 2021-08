Offerte di Settembre Amazon: forti sconti per smartphone di ogni fascia di prezzo

Le Offerte di Settembre Amazon, come ogni promozione importante del colosso della vendita online, includono sconti su svariati smartphone, alcuni dei quali, anche recenti, al prezzo più basso di sempre.

In prima fila c'è l'economico Nokia G10, limitato alla connettività 4G, ma decisamente economico nonostante una dotazione discreta che include una capiente batteria da 5050 mAh, schermo 1600x720 da 6.5 pollici, processore octa-core e slot per MicroSD con possibilità di aggiungere fino a 512 GB allo storage base da 32 GB. Il tutto in sconto di 30 euro per un ottimo prezzo di 109,90 euro.

Saliamo di livello con il Motorola One Fusion Plus, sempre 4G ma decisamente più potente grazie a un chip Snapdragon 730. Equipaggia inoltre quadrupla fotocamera, schermo FHD+ con HDR10 e 128 GB di storage facendosi notare grazie a uno sconto di 40 euro che porta il prezzo al minimo storico, toccato solo una volta in precedenza, di 199 euro.

Il Nokia 10G è uno smartphone economico ma dotato di uno schermo IPS valido, per la sua fascia di prezzo

Stesso prezzo, centesimo più centesimo meno, per lo Xiaomi Redmi Note 10S, che, in sconto complessivo di 50 euro, resta vincolato al 4G e si accontenta 64 GB di storage, ma si fa notare per lo schermo Super AMOLED FHD+ da 6.43 pollici. Gode inoltre del valido chip MediaTek Helio G95 e di batteria con ricarica rapida da 5000 mAh.

Altro passo in avanti con il POCO X3 Pro, un altro smartphone 4G equipaggiato però con un più potente Snapdragon 860 e con un display da 120 Hz che garantisce una fluidità decisamente superiore. Ed è superiore anche in quanto a risparmio, visto lo sconto di 70 euro sul prezzo base.

Entriamo nel mondo del 5G con l'ottimo Motorola Edge 20 Pro, uno smartphone di fascia alta con schermo OLED FHD+ da 144 Hz con HDR10+, un potente chipset Snapdragon 870 con 8 GB di memoria. Il tutto in sconto di 60 euro. La batteria si ferma a 4500 mAh, ma è funzionale al peso di 185 grammi, ottimo considerando i 6.7 pollici di diagonale, che include 256 GB di storage e fotocamera da 1080 MP con Super Zoom 5X.

Il Motorola Edge 20 Pro combina un processore potente con uno schermo da ben 144 Hz di refresh

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.