FIFA 22: preordini aperti su Amazon per PlayStation, Xbox, PC e Switch, ecco i bonus

FIFA 22 sarà pubblicato il 1 ottobre 2021, ma già ora è possibile eseguire il preordine su Amazon, a prezzo minimi garantito. Prenotando ora, si pagherà il prezzo più basso apparso sulla piattaforma e-commerce in automatico. Il preordine è disponibile ora in versione PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Potete trovare la pagina prodotto di FIFA 22 su Amazon a questo indirizzo, con tutte le versioni del gioco incluse.

Ovviamente, il prezzo di FIFA 22 varia a seconda della versione:



PlayStation 4: 69.99€

PS5: 79.99€

Xbox One: 69.99€

Xbox Series X|S: 79.99€

PC: 59.99€

Nintendo Switch (Legacy Edition): 39.99€

FIFA 22

Prenotando FIFA 22 avremo modo anche di accedere a diversi contenuti bonus; ecco l'elenco:



Giocatore non scambiabile per FUT

Mbappè in prestito per 5 partite FUT

Alaba, Foden o Son per 3 partite FUT

Una giovane promessa locale con potenziale da campione

Recentemente, inoltre, vi abbiamo parlato di VOLTA, nella nostra anteprima nella quale vi abbiamo spiegato che "A qualche anno dalla sua introduzione, VOLTA sta cercando il suo posto all'interno del pacchetto offerto da EA, provando a creare intorno a sé una community di giocatori attiva e propositiva. Il resto lo farà la capacità di questo capitolo di conquistare nuovi giocatori grazie alle novità dell'Hypermotion Technology. FIFA 22 uscirà il primo ottobre su tutte le piattaforme, ma prima di quel giorno avremo altre occasioni per parlare del gioco."