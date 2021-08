Opening Night Live Gamescom 2021: tra ombre di Elden Ring e Halo Infinite, cosa aspettarci questa sera?

Geoff "prezzemolo" Keighley lo ritroviamo un po' in ogni occasione videoludica, in questi anni, anche in eventi geograficamente piuttosto lontani dal suo Canada come la Gamescom 2021. Per quanto riguarda questa, in particolare, è diventato improvvisamente il conduttore d'eccellenza con l'organizzazione dell'Opening Night Live, ovvero la serata di apertura della fiera tedesca. D'altra parte, la trasposizione di questa in evento digitale ha favorito la concentrazione dei maggiori eventi mediatici in un unico contenitore in streaming, che questa sera proporrà la bellezza di 30 giochi - tra "world premiere" e titoli noti - in un paio d'ore circa. In un evento a regime ridotto qual è diventata la Gamescom negli ultimi anni, una serata di questo genere rappresenta probabilmente il momento di massima gloria, dunque tutte le novità maggiori saranno probabilmente concentrate questa sera, ora che Microsoft ha già trasmesso il suo evento Xbox nella giornata di ieri.

L'appuntamento è fissato per oggi, 25 agosto 2021, a partire dalle ore 19:30, anche se l'evento vero e proprio è previsto dalle ore 20:00 alle 22:00 dopo un breve pre-show e ovviamente potrete seguire il tutto sul canale Twitch di Multiplayer.it con commento in diretta da parte di Pierpaolo e Francesco. Abbiamo già qualche idea di cosa possa essere presentato questa sera, ma non arriviamo ancora alla quota di 30 giochi, dunque parecchie saranno le sorprese durante l'evento. Tra queste in particolare riecheggiano due nomi da qualche giorno a questa parte: Elden Ring e Halo Infinite. La presenza del primo potrebbe risultare strana, vista la sua comparsa già all'E3 2021, ma il fatto che sia praticamente ovunque nelle candidature agli awards della Gamescom 2021 fa sospettare una sua comparsa in qualche forma. Anche Halo Infinite sembrerebbe impossibile visto che non si è fatto vedere all'evento Microsoft Xbox di ieri, dove avrebbe trovato più logicamente il suo spazio, ma proprio questa misteriosa assenza e vari presunti leak da parte di presunti insider puntano su una nuova presentazione del gioco 343 Industries stasera, forse con data di uscita.

Opening Night Live sarà anche quest'anno l'evento di maggior rilievo per la Gamescom

L'altro mistero è rappresentato dalla presenza di Sony PlayStation nell'elenco ufficiale dei publisher presenti questa sera, cosa che ci fa interrogare su cosa possa mostrare la compagnia in questa situazione. Considerando che Death Stranding: Director's Cut è confermato tra i giochi presenti, il marchio PlayStation Studios potrebbe essere riferito a questo, ma non è detto che non vi siano altre sorprese. Per il resto, abbiamo già diverse certezze: Far Cry 6, Genshin Impact, Call of Duty: Vanguard, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Splitgate, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il reboot di Saints Row e il nuovo gioco di calcio GOALS, annunciato proprio in queste ore, e vari altri, ma siamo ancora a una minima parte delle possibili novità.

Guardando i nomi coinvolti nell'Opening Night Live, oltre ai già menzionati qui sopra stuzzicano la curiosità anche Amazon Games, Devolver Digital, Frontier, Raw Fury, Sega e Warner Bros., oltre a Ubisoft, che potrebbero avere diverse sorprese da mostrare oltre ai titoli già confermati. Potrebbero esserci anche novità assolute, sebbene probabilmente la maggior parte siano materiali su giochi già annunciati in precedenza, dunque l'evento è sicuramente da seguire con attenzione, anche perché da qui ai Video Game Awards di dicembre, al di là di conferenze specifiche per i vari produttori (Nintendo Direct e PlayStation State of Play in particolare), non sono previsti altri appuntamenti di rilievo per il resto dell'anno, al di là di un Tokyo Game Show che continua ad essere sempre più ridotto in termini di spessore. Non perdetevi dunque l'appuntamento per stasera, sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dalle ore 19:30!