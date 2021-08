Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge alla Opening Night Live 2021

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sarà presente alla Opening Night Live 2021 con un trailer e un annuncio: lo ha rivelato il giornalista Geoff Keighley, che ha creato e conduce l'evento.

Dopo il reboot di Saints Row, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Splitgate, continuano dunque ad aggiungersi titoli alla line-up dello show di apertura della Gamescom 2021, che potremo seguire il 25 agosto a partire dalle 20.00.

Nel caso di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, molto probabilmente assisteremo a un trailer del gameplay e all'annuncio della data di uscita, o quantomeno di un periodo di lancio rispetto all'attuale e generico "2021".

Sviluppato da Tribute Games, gli autori di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, il gioco omaggerà i classici coin-op delle Tartarughe Ninja prodotti da Konami con meccaniche in stile picchiaduro a scorrimento.