Halo Infinite: notizie all'Opening Night Live della Gamescom 2021, secondo due fonti

Halo Infinite è stato il grande assente della conferenza Xbox della Gamescom 2021, che ha lasciato ampio spazio ad altri giochi quali Forza Horizon 5 e Age of Empires IV. Il motivo è che il gioco sarà presente all'Opening Night Live di Geoff Keighley, almeno stando a due distinte fonti decisamente autorevoli: Jeff Grubb e l'insider Klobrille.

Il secondo ha dato l'informazione rispondendo a un fan deluso dall'assenza di Halo Infinte, senza fornire grossi dettagli. Il suo messaggio è comunque chiarissimo:

Grubb, che ha fama di non riportare sempre informazioni corrette, ma che in realtà vanta moltissime indiscrezioni poi rivelatesi vere (i pregiudizi sono duri a morire, purtroppo) è stato molto più esplicito, pur non citando direttamente Halo Infinite: "Lo stream di Xbox è domani, mentre l'Opening Day Night è mercoledì. Credo che ci saranno notizie Xbox da entrambi gli eventi. Quindi non aspettatevi niente di esclusivo dallo stream di Xbox."

La sostanza è che i fan di Xbox possono attendersi qualcosa di importante dall'evento di oggi, magari proprio la tanto agognata data d'uscita di Halo Infinite. Non diamola per scontata, ovviamente. Magari torneranno semplicemente a far vedere il gioco in azione, visto che la campagna single player latita da un bel po'.