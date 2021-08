The Simpsons: Hit & Run: codice sorgente finito online

Il codice sorgente di The Simpsons: Hit & Run è stato trafugato ed è finito online, tanto che alcuni utenti sono stati in grado di creare delle copie funzionanti del gioco. In realtà a finire online sono stati anche molti documenti relativi allo sviluppo e al marketing del famoso open world, che se ricordate fu affidato a Radical Entertainment.

Il codice sorgente è stato inizialmente diffuso tramite 4chan, per poi approdare su altri forum. In tutto pesa 9,3GB, cosa che non dovrebbe stupire troppo visto che stiamo parlando di un titolo del 2003. Fare confronti con l'installazione della versione finale, che era solo di 2,2GB non ha molto senso, dato che è normale una differenza, anche grande, tra le dimensioni del sorgente e quelle delle versioni finali.

The Simpsons: Hit & Run

Come potrà essere usato il codice sorgente? In ogni modo. Come già detto, qualcuno è riuscito a compilare delle copie funzionanti di The Simpsons: Hit & Run. Volendo però, gli utenti più abili, potrebbero sfruttare l'occasione per modificare il gioco, magari realizzando quell'edizione rimasterizzata tanto richiesta, ma mai prodotta. Considerate che secondo un sondaggio condotto da GAME, The Simpsons: Hit & Run è la remaster più desiderata dai videogiocatori con il 44% delle preferenze, subito sopra a titoli quali Grand Theft Auto: San Andreas o Metal Gear Solid, che hanno ricevuto molte meno preferenze in un confronto diretto.