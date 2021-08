Le migliori offerte MSI per la Amazon Gaming Week di fine estate

La Amazon Gaming Week, valide fino al 31 agosto, raccoglie una serie di offerte Amazon che celebrano il ritorno a scuola con forti sconti su un gran numero di periferiche da gioco. Partiamo con quelle MSI che includono monitor ad alto refresh, schede madri, periferiche da gioco e persino sedie da gaming.

Il primo dei monitor consigliati è l' MSI Optix MAG272CQR, in sconto di oltre 60 euro effettivi che portano a 349 euro il prezzo di un valido schermo VA con risoluzione 2560x1440, 165 Hz di refresh, 1 millisecondo di tempo di risposta, HDR, curvatura 1500R e retroilluminazione RGB Mystic Light.

Il velocissimoMSI Oculux NXG253 con 360 Hz di refresh e modulo per analizzare la latenza del sistema

A seguire troviamo invece l'MSI Oculux NXG253R, un monitor 1080p con pannello IPS da ben 360 Hz di refresh che arriva al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto effettivo di oltre 130 euro, risultando reperibile a 749 euro. Il costo è elevato, ma la dotazione prevede, oltre a un refresh estremamente alto, il modulo NVIDIA Reflex Latency Analyzer, tempi di risposta bassissimi e copertura del colore piuttosto elevata grazie al pannello IPS. Tutti elementi che abbiamo valutato nella nostra recensione.

Passando alle schede madri, le offerte includono sia modelli Intel che AMD tra i quali si distinguono la MSI MEG Z490I UNIFY, una scheda madre mini-ITX per processori Intel di decima generazione in sconto di TOT EURO, e la MSI X570 MPG Gaming Edge WIFI, una scheda, in sconto di TOT euro, con pieno supporto per l'interfaccia PCIe 4.0 compatibile con le architetture Zen 2 e Zen 3 e quindi con i processori Ryzen 4000 e Ryzen 5000.

Restando sulla componentistica gli sconti includono il dissipatore AIO a liquido MSI MAG Core Liquid 360R, in sconto di circa 21 euro per un prezzo finale di 109,90, e la versione più piccola, l'MSI MAG Core Liquid 240R, disponibile a 89,90 euro grazie a uno sconto di circa 10 euro. Per gli chassis troviamo invece l'MPG Sekira 100R https://www.amazon.it/dp/B08BWZP4WZ?tag=Multiplayer0b-21 che, in sconto di quasi 20 euro, può essere acquistato in offerta per 107,99 euro.

L'MSI Clutch GM41 Lightweight, non tra i più leggeri ma comodo da impugnare

Le offerte non possono in includere le periferiche da gioco a partire dal nuovo mouse MSI Clutch GM41 Lightweight, un ultraleggero in sconto di 15 euro che, provato a fondo per la nostra recensione, è disponibile all'appetibile cifra di 34,90 euro. La tastiera MSI Vigor GK50 Low Profile IT è invece disponibile a 74,90 euro, grazie a uno sconto di oltre 20 euro, mentre le cuffie MSI Immerse DS502, pesanti ma comode e potenti, sono disponibili a 44,90 euro anziché 67,14 euro.

Chi cerca invece una configurazione completa può contare su un forte sconto per il desktop MSI MAG Infinite S, in sconto di 250 euro e quindi reperibile per 999 euro che includono chassis compatto, processore Intel Core i5-10400F, 16 GB di memoria, una SSD da 512 GB, un disco meccanico da 1 TB e la scheda video MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC, posizionata in verticale per evitare danni durante gli spostamenti e migliorare l'afflusso d'aria.

L'MSI MAG Infinite S è un desktop compatto che include due storage e una GPU posizionata in verticale

Per quanto riguarda il comfort al PC partiamo dalla sedia da gaming MSI MAG CH120 con struttura in acciaio, rivestimento in finta pelle e un prezzo di 239 euro anziché 256,15 euro. In seconda battuta troviamo invece la più lussuosa MSI MAG CH130X con struttura in acciaio e carbonio, rivestimento in ecopelle, ruote rivestite e un prezzo di 269 euro anziché 309,99 euro.

Per tutte le altre offerte su periferiche e componentistica MSI, qui la landing page dedicata.

