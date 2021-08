Amazon Gaming Week: forte sconto sul laptop da gioco MSI GF63 Thin, disponibile a 839 euro

La Amazon Gaming Week di MSI include periferiche e componentistica, l'MSI GF65 Thin a un ottimo prezzo e altri sconti che includono un laptop da gioco a un prezzo decisamente interessante.

Tra le offerte più interessanti spicca infatti l'MSI GF63 Thin un modello equipaggiato con Intel Core i5-10300H, GPU GeForce GTX 1650 Max-Q e SSD da 512 GB, capace di dare soddisfazioni in gaming e disponibile all'ottimo prezzo di 839 euro grazie a uno sconto di oltre 140 euro.

Per tutte le altre offerte sui laptop MSI, qui la landing page dedicata.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.