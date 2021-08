Halo Infinite: data d'uscita ufficiale apparsa online

La data di uscita ufficiale di Halo Infinite è apparsa online: 8 dicembre 2021. La fonte in questo caso non è un qualche anonimo insider, ma il Microsoft Store stesso, che l'ha pubblicata per qualche ora sulla pagina ufficiale del gioco, per poi rimuoverla.

La data d'uscita è stata confermata da una seconda fonte: la pagina delle informazioni del gioco in mandarino

.

Naturalmente l'informazione va comunque presa con le dovute cautele, perché potrebbe essere frutto di un errore da parte di chi gestisce lo store digitale di Microsoft. Comunque sia non è improbabile, anche perché corrisponde a tutte le coordinate fornite finora dalla casa di Redmond: cade nel 2021, è nel periodo festivo ed è lontana dalle maggiori uscite di fine anno, come il nuovo Call of Duty: Vanguard e Forza Horizon 5 stesso.

Da notare che la fonte parla di data di lancio della campagna single player. Probabilmente, essendo il multiplayer free-to-play, Microsoft potrebbe gestirli come due prodotti completamente autonomi.

Infine, il fatto che il Microsoft Store abbia aggiornato in qualche modo la data d'uscita di Halo Infinite, significa che non dovrebbe mancare molto per l'annuncio definitivo, che magari arriverà proprio stasera, durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021.