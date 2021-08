Valve compie 25 anni, auguri alla compagnia di Gabe Newell

Valve compie oggi 25 anni, quindi ne approfittiamo per farle gli auguri. Del resto stiamo parlando di una delle compagnie più importanti del mercato dei videogiochi, la prima in assoluto per quel che riguarda il mondo PC, quindi merita un po' di attenzione.

Attualmente Valve è famosa soprattutto per Steam, il negozio / client di riferimento per quel che riguarda il PC gaming, ma in realtà i successi nel suo portfolio sono innumerevoli, a partire dal primo Half-Life, titolo che l'ha lanciata nell'olimpo degli sviluppatori mondiali più prestigiosi. Ad Half-Life hanno fatto seguito, in ordine sparso, i Portal, i Counter-Strike, i Team Fortress e i Left 4 Dead, tanto per citare alcune delle proprietà intellettuali più famose di Valve. C'è da dire che non sono mancati anche alcuni titoli minori (quando non veri e propri insuccessi), come il dimenticato Ricochet, il poco conosciuto Alien Swarm, Day of Defeat e il più recente Artifact.

Valve è diventata molto attiva anche sul fronte hardware. Recentemente ha annunciato Steam Deck, un ibrido tra un PC e una console portatile, ma in passato ha lanciato lo Steam Controller, lo Steam Link e le Steam Machine, nonché il miglior visore per la realtà virtuale sulla piazza, il Valve Index. Suo anche uno dei migliori giochi in assoluto per visori VR, Half-Life: Alyx.

Insomma, tanti auguri a una compagnia attivissima e piena di progetti, che speriamo presto annunci nuovi giochi.