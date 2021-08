Amazon Gaming Week: sconto netto sul laptop Lenovo Legion 5 con GeForce RTX 2060 e schermo da 120 Hz

Anche Lenovo partecipa alle offerte della Amazon Gaming Week, valide fino al 31 agosto, con un laptop da gioco della generazione precedente ma dotato di un buon hardware, che include uno schermo ad alto refresh, e venduto a un ottimo prezzo.

Il Lenovo Legion 5 monta un potente processore AMD Ryzen 7 4800H abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6 GB che pur non essendo di ultima generazione gode del DLSS, in grado di aumentare sostanzialmente le prestazioni nei giochi che lo supportano. Ma il pezzo forte è il pannello da 120 Hz, tutt'altro che comune al prezzo di 999 euro raggiunto grazie a uno sconto di ben 250 euro.

Il Lenovo Legion 5 nella variante con processore AMD

