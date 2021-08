Xbox Game Pass: i giochi di Double Fine come Psychonauts 2 sono perfetti per il servizio

Per il grande Tim Schafer, i giochi di Double Fine, come ad esempio l'imminente Psychonauts 2, sono perfetti per un servizio come l'Xbox Game Pass. Double Fine è recentemente entrata a far parte degli Xbox Game Studios e la nuova avventura di Raz è il primo titolo che lancia sotto etichetta Microsoft, direttamente nel suo servizio in abbonamento.

Schafer ha toccato l'argomento in un'intervista rilasciata a Games Industry, in cui ha illustrato chiaramente il futuro della sua compagnia. Intanto ha affermato di capire alcune delle paure legate a un'epoca in cui i servizi in abbonamento si saranno affermati, ma secondo lui è inevitabile che accada.

Poi è entrato nel merito dei giochi di Double Fine, definendoli perfetti per l'Xbox Game Pass e spiegando in cosa possono beneficiare del servizio di Microsoft: il fatto che vengano concepiti per un abbonamento, consentirà allo studio di mantenere la sua originalità e freschezza, senza doversi ogni volta confrontare finanziariamente con altri titoli.

Inoltre, l'Xbox Game Pass consentirà a molti di superare quella barriera che li divide dai giochi dello studio, creata proprio dalla loro originalità e unicità, non dovendoli pagare direttamente. Insomma, trovandoseli nell'abbonamento, molti di quelli che non li avrebbero mai comprati a prezzo premium, li giocheranno comunque, magari apprezzandoli contro le loro stesse aspettative. Quante volte vi è capitato di scoprire un gioco per caso dicendovi che è molto meglio di quanto pensavate?

Per il resto vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4. Lo trovate ovviamente anche nell'Xbox Game Pass. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.