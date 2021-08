Amazon Gaming Week: forte sconto sul laptop MSI GF65 Thin con GeForce RTX 3060 e schermo da 144 Hz

Le offerte della Amazon Gaming Week includono una serie di laptop (link) MSI tra i quali spicca un modello da gaming capace di combinare uno chassis sottile con buone prestazioni in gioco, ray tracing, DLSS e uno schermo ad alto refresh.

L'MSI GF65 Thin è un laptop pensato per chi pretende uno chassis compatto ma non vuole rinunciare a prestazioni elevate in gioco che sono garantite da un processore Intel Core i7-10750H, una GPU MSI GeForce RTX 3060, 16 GB di memoria e uno schermo 1080p da 144 Hz, capace di offrire una fluidità elevata essenziale per il gaming competitivo. Monta inoltre una SSD da 1 TB e gode di uno sconto di quasi 300 euro arrivando a costare 1599 euro. Per tutte le altre offerte sui laptop MSI, qui la landing page dedicata.

L'MSI GF65 Thin è pensato per il gaming, ma guarda anche allo spessore dello chassis

