Amazon Gaming Week: le migliori offerte sui monitor da gioco, incluso il nuovo HUAWEI MateView

Per le offerte della Amazon Gaming Week abbiamo selezionato tre monitor tutti diversi ma tutti molto interessanti, tutti in forte sconto e tutti pensati per il gaming.

Prezzo da offerta lampo per il Samsung Odyssey G7 nella versione da 27 pollici, disponibile a 559,90 euro grazie a uno sconto sul prezzo base di circa 280 euro. Un bel risparmio per un ottimo schermo 1440p la cui dotazione include 240 Hz di refresh, HDR 600, curvatura 1000R, alto contrasto, tempi di risposta bassi, FreeSync Pro e G-Sync.

L'ACER Nitro XV280K è un monitor 4K che si ferma a 60 Hz ma offre un'ottima qualità dell'immagine, sincronizzazione FreeSync e un ottimo rapporto tra diagonale e risoluzione, con un formato di 28 pollici, a un prezzo di 339 euro, grazie a uno sconto netto di 60 euro.

Il monitor da gioco LG UltraGear Gaming Ergo da 27 pollici, con tecnologia Nano IPS, scende alla risoluzione 2560x1440 ma arriva a 144 Hz di refresh, offre tempi di risposta minimi, può essere posizionato in verticale e gode di una fedeltà del colore altissima, con una copertura dichiarata della gamma DCI-P3 del 98%. Il tutto in sconto di ben 100 euro.

Con il nuovo monitor HUAWEI MateView GT 34, un ottimo ultra-wide da gioco, la risoluzione arriva a 3440x1440 pixel e il refresh a 165 Hz. Un'ottima combinazione per uno schermo da gioco 21:9 ad alto contrasto che include soundbar con doppio altoparlante, doppio microfono, curvatura 1500R e controllo del volume touch. Garantisce quindi un pacchetto eccellente, già in sconto di 100 euro su un prezzo già appetibile.

Il monitor da gioco HUAWEI MateView GT 34, un ultra-wide eccellente venduto a un prezzo molto interessante

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.