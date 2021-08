La fine di Neon Genesis Evangelion è la fine dei robot giganti anche nei videogiochi?

Al contrario di quanto siamo indotti a credere, questo fondamentale filone risale a molti anni prima: l'amore per gli automi, divenuti poi robot e successivamente mecha, nasce infatti in Giappone addirittura nei primi anni '30, prendendo definitivamente forma nel 1952 con l'arrivo del manga Mighty Atom , da noi conosciuto come Astroboy. Il ragazzo atomico che tutti conoscono o perlomeno ne riconoscono l'iconico volto, rappresenta anche la naturale fascinazione del paese del Sol Levante per la nostra penisola, visto che per la sua trama si ispira nemmeno così velatamente al Pinocchio di Collodi, che i disegnatori giapponesi adattano ufficialmente proprio lo stesso anno di nascita di Astroboy, sempre il 1952, attraverso il libro omonimo di Osamu Tezuka che diventerà anime venti anni dopo e messo in onda anche dalle nostre parti.

Con Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time , si chiude la saga creata da Hideki Anno, ma non solo. Con la fine di Evangelion termina anche la grande cavalcata dei robot giganti che hanno contraddistinto così tanto la cultura giapponese da diventarne praticamente un moderno sinonimo. In Italia, merito degli anime che negli anni '80 hanno dominato i palinsesti televisivi dedicati ai più giovani, soprattutto nelle televisioni private dell'epoca, ne siamo stati rimasti subito particolarmente affascinati.

Per noi è stato puro intrattenimento, ma per i giapponesi ha rappresentato la quintessenza della Patria così come volevano fosse in quegli anni: ipertecnologica, unita e vincente. L'unione del popolo giapponese, l'importanza della collaborazione e il fondamentale fattore elettronico è ben visibile soprattutto nei robot che si uniscono tra di loro creandone uno ancora più grande e invincibile, come Gordian, Daltanius, ma anche Jeeg Robot D'acciaio con il peculiare lancio dei componenti.

Discorso a parte lo merita Gundam , una saga che a cavallo tra i settanta e gli ottanta, diventerà parte integrante della cultura pop orientale. Paradossalmente, Gundam sarà anche l'unico "robottone" a non arriverà in Italia: questo accadde per colpa di una prima messa in onda "pirata" (senza quindi diritti ufficiali) che infastidì così tanto la casa di produzione giapponese Sunrise al punto da privarcene praticamente fino al 2004.

Qualche anno fa è arrivato il buon Gurren Lagann, molto più recente l'interessante Promare , ma niente in confronto alla quantità del passato, e alcuni avrebbero da ridire anche sulla qualità. Non importa come la pensiate, in ogni caso sono prodotti che non sembrano avere lo stesso richiamo dei loro antenati. Questa situazione si ripercuote anche nei videogiochi, che è l'argomento che in questa sede ci interessa di più. Giochi con robot gigante ne abbiamo? Sempre meno, e a metterci una pezza come al solito sono gli sviluppatori indipendenti.

La fine di Evangelion emoziona per la sua toccante trama e, a ben vedere, proprio perché chiude questo straordinario ciclo che ha fatto sognare e giocare diverse generazioni di bambini e adulti. Quanti robot vedete in giro oggigiorno? In Giappone hanno costruito un Gundam gigante, ma di nuove produzioni manga , formato anime, dedicate a questi invincibili eroi meccanici non se ne vedono più.

Fa male pensare che uno degli ultimi giochi della software giapponese dedicato ai mech sia il meraviglioso Chromehounds per Xbox360, un'esclusiva semplicemente troppo avanti sui tempi per avere successo ma che lasciava intravedere, con la sua compagna online persistente, il futuro del genere, futuro che poi non ha mai davvero preso forma.

Nessuno tocchi Hidetaka Miyazaki di From Software, ma Armored Core che fine ha fatto? Non è un po' presuntuoso cancellare il passato della compagnia declinando all'infinito Demon's Souls, e dimenticando una serie che è parte integrante della storia di PlayStation?

Dove sono finiti gli strategici Square come Front Mission ? Che fine hanno fatto quelle follie galvanizzanti come l'imperfetto, ma al tempo stesso meraviglioso Remote Control Dandy? Per chi se lo fosse dimenticato, Remote Control Dandy venne pubblicato sulla prima console Sony: il giocatore veniva messo nei panni di un ragazzino che, attraverso il suo pad PlayStation, doveva comandare il suo enorme Vordan guardandolo combattere tra le strade della città. Anche i picchiaduro avevano le loro varianti robotiche, Tech Romancer di Capcom, Virtual On di Sega, quest'ultimo recentemente riapparso nelle sale giochi virtuali degli ultimi Yakuza (pensavamo fossero ingiocabili oggi ma invece Oratorio Tangram è ancora uno spettacolo!).

Xenomech

Il più grande, folle e costoso videogioco dedicato ai robot giganti? Naturalmente Steel Battalion di Capcom

Se si parla di giochi di Mech, è praticamente impossibile non parlare del più folle mai realizzato: Steel Battalion di Capcom, altra esclusiva con la quale Xbox ha cercato di compiacere il pubblico orientale senza riuscirci. Era dotato di una periferica obbligatoria costosissima, ma in grado di far girare la testa chiunque ci capitasse a tiro, per un gameplay che definire hardcore sarebbe riduttivo (se morivi e non premevi eject in tempo, si cancellava il salvataggio... come è giusto che sia!).

E i giochi di ruolo? Che meraviglia era Xenogears (i seguiti diretti, mi scuserete, non sono all'altezza), e che meraviglia è stato Xenoblade Chronicles? L'affronto è stato togliere i mech in Chronicles 2, scelta che mai riuscirò a capire davvero, ma che nel suo piccolo dimostra come l'appeal di questi marchingegni da battaglia è andato via via spegnendosi.

Non meno cerebrali di Evangelion sono i mech di Hideo Kojima, non quelli comunque spettacolari che sono apparsi in Metal Gear Solid, bensì gli indiscussi protagonisti dei due Zone of the Enders.