Opening Night Live della Gamescom 2021, seguite l'evento dal vivo con noi

Stasera, 25 agosto 2021, si terrà l'Opening Night Live, l'evento di apertura della Gamescom 2021 condotto dall'immancabile Geoff Keighley. L'inizio della serata è stato fissato alle 19:30, ma la parte principale dello show scatterà alle 20:00 e durerà fino alle 22:00. Noi di Multiplayer.it seguiremo in diretta la serata commentando tutti i giochi e gli annunci in live. A rappresentarci ci saranno Pierpaolo Greco e Francesco Serino, uno bello come il sole di notte, l'altro affascinante come un attacco di difterite. Fate voi chi è il bello e chi l'affascinante.

Cosa attenderci dall'Opening Night Live? Sicuramente tanti aggiornamenti per i giochi più importanti tra quelli disponibili. Nei giorni scorsi però sono circolate alcune voci che vogliono la presenza di diverse anteprime di alto livello. Ad esempio di parla di nuovo gameplay di Elden Ring di From Software, dell'annuncio del reboot della serie Saints Row di Visceral Games (confermato da Keighley stesso), nonché di quello della data d'uscita dell'attesissimo Halo Infinite.

Keighley ha confermato anche la presenza di altri giochi: Call of Duty: Vanguard, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Splitgate, The King of Fighters XV, il nuovo di Massive Monsters e Death Stranding: Director's Cut del suo amico Hideo Kojima. Già così si annuncia come un evento imperdibile. Inoltre ci saranno il trailer della storia di Far Cry 6, novità sullo sparatutto online Splitgate e tanto altro.

