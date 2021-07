MSI Oculux NXG253R: la recensione del monitor da gioco con refresh da 360 Hz e tecnologia IPS

Fino a qualche tempo fa i monitor da gioco pensati per garantire la massima velocità erano basati su tecnologia TN, ma l'arrivo di pannelli IPS più veloci e superiori per controllo della qualità ne ha incrementato la diffusione rendendoli adatti anche per il segmento dei monitor 1080p da 360 Hz.

Caratteristiche hardware

Un monitor per gli Esport con refresh estremo, tempi di risposta minimi e modulo NVIDIA Reflex Latency Analyzer

Il monitor MSI Oculux NXG253R equipaggia un pannello 1080p piatto con tecnologia IPS e dimensioni 24,5 pollici, che punta a combinare un refresh elevato con un'immagine più vivida rispetto a quella dei pannelli TN e promette un salto in avanti in confronto ai primi schermi da 360 Hz in quanto a fedeltà del colore, con una copertura della gamma sRGB del 110% e della gamma DCI-P3 dell'84%. I valori dichiarati non corrispondono necessariamente alla taratura effettiva dello schermo, ma sono un buon biglietto da visita per uno schermo che si spinge fino a 400 nit di luminanza, offrendo anche un pizzico di HDR seppur limitato alla certificazione VESA 400. Per il tempo di risposta dichiarato invece parliamo di 1 millisecondo di latenza GtG e per il contrasto di un rapporto 1000:1, tipico per questa tipologia.

In ogni caso il punto centrale dell'offerta sono i 360 Hz di refresh, chiaramente pensati per l'ambito competitivo. D'altronde in un normale gioco d'azione o in un racing, garantiscono un salto nella resa dell'immagine rispetto ai 240 Hz. Ma quando si parla di giochi fulminei spesso giocati con sensibilità elevate del mouse, come Counter-Strike o Apex Legends, avere la garanzia di un'immagine pulita anche durante le rotazioni del mouse può fare la differenza, al pari del tempo di risposta. Ed è qui che entra in campo la particolarità degli schermi G-Sync 360Hz Esports Display come l'MSI Oculux NXG253R: quest'ultimo è infatti equipaggiato con uno speciale modulo G-Sync che alla classica sincronizzazione tra numero di frame e refresh effettivo dello schermo aggiunge anche la tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Il legame con le tecnologie NVIDIA è esplicito anche nell'estetica

Come suggeriscono il nome e i fregi NVIDIA sul retro dello schermo, il particolare hardware NVIDIA è pensato per funzionare esclusivamente con le schede video GeForce e consente di rilevare, con un mouse compatibile e un titolo con supporto Reflex, il ritardo che passa tra il click del mouse e l'effettiva esecuzione dell'azione sullo schermo. I prerequisiti, quindi, sono piuttosto restrittivi, ma il setup dell'NVIDIA Reflex Latency Analyzer è molto semplice e chiede semplicemente di attivare la tecnologia nel menù del monitor e di piazzare un rettangolo in corrispondenza con la bocca da fuoco di un'arma, riportando direttamente sullo schermo il ritardo dal click allo sparo. Permette così di rilevare la latenza effettiva del sistema e l'efficacia della tecnologia Reflex che ottimizza la coda dei frame evitando colli di bottiglia con framerate elevati e migliorando il tempo di risposta con FPS meno sostenuti.

Sia chiaro, si tratta di una tecnologia di nicchia, ma parliamo di uno schermo pensato per gli Esport. Un prodotto che guarda a un pubblico specifico che preferisce il massimo delle prestazioni a tutti i costi tanto da accontentarsi della risoluzione 1080p in un momento in cui il gaming PC si sta spostando sul 1440p e oltre. Il tutto spendendo qualcosa come 799€ che sono davvero molti per uno schermo IPS FHD. Ma la spesa garantisce un'immagine in movimento più pulita a prescindere dal genere di gioco e un paio di extra. L'MSI Oculux NXG253 garantisce infatti piena compatibilità con le console e con il segnale a 120 Hz di PS5 e Xbox Series X|S, ovviamente in 1080p, e include un hub USB da tre porte, piazzato sul lato sinistro, che si aggiunge alla connettività affiancando una DisplayPort 1.4 (1080p a 360 Hz), due HDMI 2.0b (1080p a 240 Hz) e un classico jack audio da 3,5 millimetri.

Un hub USB facile da raggiungere

Oltre alla modalità console il menù Gaming OSD 2.0 include i classici mirini, il contatore del framerate, la gestione dell'illuminazione RGB del monitor e cinque profili pre-impostati in base ad altrettante tipologie di gioco, affiancati da un settaggio che filtra la luce blu ed è pensato per ridurre l'affaticamento degli occhi. Non mancano inoltre la taratura del colore e la possibilità di programmare le funzioni rapide dello stick di navigazione.

Scheda tecnica MSI Oculux NXG253R