A Plague Tale: Innocence, la recensione per PS5 e Xbox Series X|S

Un'occasione ghiotta quindi per recuperare questo titolo nel caso in cui ve lo siete perso nel corso della precedente generazione, considerando che il gioco è disponibile per il download senza costi aggiuntivi sia tramite abbonamento a PlayStation Plus che a Xbox Game Pass , con l'aggiunta del supporto alle capacità hardware offerte dalle due piattaforme.

Trama e gameplay

Per tanti aspetti si tratta, naturalmente, dello stesso A Plague Tale: Innocence che abbiamo visto un paio di anni fa: non staremo quindi a ripetere per filo e per segno le stesse cose scritte all'interno della recensione di A Plague Tale: Innocence pubblicata a suo tempo. A beneficio di chi vuole un piccolo riassunto sull'ambientazione ricordiamo comunque che la vicenda raccontata ha luogo nel Regno di Francia del 1348, alle prese con la Guerra dei cent'anni contro il Regno d'Inghilterra. Oltre che da questo conflitto, come tutta Europa anche la casa della famiglia De Rune (che conosciamo all'inizio della storia) viene travolta dalla peste nera, dando così il via al periodo particolarmente buio in cui si colloca perfettamente il mondo immaginato dagli sviluppatori di A Plague Tale: Innocence.

La protagonista è la giovane Amicia, costretta ad allontanarsi da casa in compagnia del suo piccolo fratello Hugo, affetto da una misteriosa malattia. I due dovranno così farsi largo tra campi di battaglia e luoghi infestati dai ratti, da evitare con attenzione in quanto indiziati numero uno per il diffondersi della malattia.

Per quanto riguarda invece il gameplay di A Plague Tale: Innocence, la componente dominante è senza ombra di dubbio quella stealth. Una ragazza e un bambino non sarebbero di certo in grado di reggere il confronto con schiere di soldati, soprattutto considerando che Amicia è dotata solo di una fionda. Quest'ultima può comunque essere usata in caso di necessità come arma, soprattutto in occasione di alcuni confronti obbligati, ma il suo impiego principale è quello di distrarre i nemici facendo rumore lontano dai due bambino e permettendo in questo modo alla giovane e a suo fratello Hugo di sgattaiolare indisturbati. Il livello di sfida proposto al giocatore non è particolarmente elevato, ma per fortuna è possibile modificare alcuni parametri delle opzioni per fare in modo di aggiungere un pizzico di pathos all'avventura.