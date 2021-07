La notte del giudizio per sempre torna a terrorizzare tutti i cinema a luglio

Puntale come il 4 luglio, La notte del giudizio torna sul grande schermo con un nuovo, emozionante capitolo. La notte del giudizio per sempre, il nuovo film horror/azione ispirato a quel prolifico filone, dopo un anno torna in tutti i cinema a partire dall'8 luglio 2021.

Il film è diretto da Everardo Valerio Gout, regista di alcuni episodi di Marte, The Terror, Snowpiercer e Luke Cage, mentre è interpretato da Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin, Alejandro Edda, Will Patton, Cassidy Freeman, Susie Abromeit, Sammi Rotibi, Joshua Dov e Jeffrey Doornbos.

Come sempre la pellicola parla del folle modo di festeggiare il 4 luglio da parte degli abitanti di questi Stati Uniti distopici. La gente per bene è chiusa in casa, mentre i coraggiosi, i folli e un manipolo di sfortunati cittadini sono liberi di muoversi tra le strade della città, per poche ore senza nessun tipo di regola: la notte dello Sfogo.

Adela e suo marito Juan, una coppia di messicani, sono appena sfuggiti a un cartello della droga e riescono a sopravvivere alla loro prima notte dello Sfogo nascondendosi insieme ad altri immigrati. I due trovano rifugio in un ranch del Texas; tuttavia la libertà appena conquistata dura ben poco quando la coppia si ritrova alle prese con un gruppo di ribelli che intende prolungare lo Sfogo per sempre.

Nonostante Juan abbia iniziato a fare da aiutante alla ricca famiglia dei Tuker e sia considerato un prezioso appoggio dal loro capo Caleb, il più giovane Dylan non vedrà di buon occhio la concorrenza dello stesso Juan negli affari che riguardano il ranch.

Ma, nella mattina successiva allo Sfogo, un gruppo di ribelli assassini si scaglierà con inaudita violenza contro i benestanti Tucker, considerati un simbolo da eliminare. Mentre tutto il paese attorno al ranch è in rivolta, la banda mascherata infrangerà ancora una volta ogni regola dando libero sfogo a repressione armate e deprecabili azioni. Non più soddisfatti di una sola notte all'anno di anarchia e omicidio, decideranno questa volta di far precipitare l'America in un periodo infinito di caos e massacro.