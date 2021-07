State of Play, Monster Hunter Stories 2 e le live di oggi su Twitch

Il nuovo State of Play si pone come l'appuntamento principale fra le live di Multiplayer.it su Twitch di oggi: seguiremo l'evento in diretta, a partire dalle 22.00, in compagnia di Pierpaolo Greco e Francesco Serino. Inutile dire che non potete mancare!

Alle 14.00 sarà invece la volta di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, giocato da Christian Colli: un nuovo sguardo all'eccellente jRPG firmato Capcom e ambientato nel mondo di Monster Hunter.

Doppio appuntamento sportivo con le finali di eEuro 2021 by ESL, alle 11.40 e alle 15, mentre alle 21.00 ritroveremo Luca Porro alle prese con Destiny 2 e Il Solstizio degli Eroi.

