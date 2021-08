iPhone 13 e AirPods 3, data di uscita rivelata da un possibile leak

iPhone 13 e gli AirPods 3 hanno una possibile data di uscita, rivelata a quanto pare da un leak comparso su di un sito cinese che tuttavia in passato non si è distinto per la propria affidabilità.

Insomma la notizia va presa con le pinze, come qualsiasi rumor, e riporta che iPhone 13, che nella versione Pro pare monterà una fotocamera ultrawie con autofocus, sarà disponibile nei negozi a partire dal 17 settembre, mentre gli auricolari AirPods 3 arriveranno qualche giorno dopo, il 30 settembre.

Dicevamo dell'affidabilità non propriamente solidissima della fonte di questo presunto leak, ma nei fatti la notizia sembra raccordarsi a una serie di altre voci secondo cui Apple terrà diversi eventi a settembre, per annunciare altrettanti prodotti.

iPhone 13, l'immagine che sembra rivelare la data di uscita del dispositivo

Bisogna inoltre considerare la volontà della casa di Cupertino di tornare a un lancio settembrino per il proprio smartphone, dopo i ritardi dello scorso anno legati alla pandemia. È chiaro che un mese in più potrebbe fare la differenza dal punto di vista commerciale.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche del dispositivo, iPhone 13 dovrebbe vantare un design simile a quello dell'attuale modello, ma con un notch di dimensioni ridotte su tutte e quattro le varianti, display a 120 Hz e funzionalità migliorate per quanto riguarda la fotocamera.