Atomic Heart 2 è confermato, anche se il primo gioco non ha una data di uscita

Tra i molti progetti videoludici in sviluppo, uno dei più interessanti è Atomic Heart, uno sparatutto in prima persona che si ispira agli immersive sim. Per il momento non abbiamo una data di uscita, ma il team di sviluppo - Mundfish - ha affermato che Atomic Heart 2 è confermato.

L'informazione è stata condivisa tramite il canale Discord dello sviluppatore. Mundfish ha affermato di aver creato un team solido con varie idee per continuare a lavorare sul brand di Atomic Heart per "gli anni a venire" e non ha intenzione di pubblicare un solo gioco. I capi dello studio hanno affermato: "Atomic Heart 2 è ufficialmente confermato ed è destinato ad arrivare". I creatori del gioco ammettono comunque che un'affermazione del genere potrebbe suonare un po' improvvisa considerando che ancora non vi è una data di uscita del primo capitolo.

Atomic Heart: una scena di combattimento

In ogni caso, secondo il team, Atomic Heart non è solo un test, ma è un gioco sul quale hanno speso "un'enorme quantità di tempo" per creare nel dettaglio storia e mondo di gioco. Mundfish è convinta che il primo gioco sarà un successo e che quindi il secondo capitolo vedrà la luce a un certo punto. Ovviamente per ora non ci sono informazioni di alcun tipo su Atomic Heart 2: sappiamo solo che il primo gioco offrirà alcuni risvolti di trama provocatori che faranno da base a quanto avverrà successivamente. Sappiamo anche che il primo capitolo includerà due diversi finali, basati su una scelta del giocatore: sarà interessante capire in che modo questo sarà tenuto in conto con il seguito.

Recentemente, Mundfish ha parlato della data di uscita, dei finali e della versione PS4 di Atomic Heart.