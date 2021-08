Ghost of Tsushima, due premi ai CEDEC Awards 2021: ecco tutti i riconoscimenti

Ghost of Tsuhima ha vinto due premi ai CEDEC Awards 2021, l'evento giapponese organizzato da CESA a partire dal 2008 in cui vengono riconosciute le migliori produzioni videoludiche e i migliori creator dell'industria.

Come già riportato, nell'edizione di quest'anno è stato premiato anche Mark Cerny, il lead architect di PS5 e PS4, ma la lista completa dei riconoscimenti include diverse altre personalità e progetti.

Il già citato Ghost of Tsushima è valso a Sucker Punch due Excellency Awards, nella fattispecie Sound e Visual Arts. Un risultato non banale, se consideriamo che si tratta di un team di sviluppo occidentale che si è cimentato con storie e ambientazioni nipponiche.

Nella categoria Engineering è stato premiato il Ryu Ga Gotoku Studio di SEGA, che con la nuova versione del suo Dragon Engine ci ha consegnato un titolo visivamente curato e spettacolare come Yakuza: Like a Dragon.

Il premio per il Game Design è andato a Edelweiss Sakuna, il team autore di Sakuna: Of Rice and Ruin, mentre come detto lo Special Award è stato consegnato a Mark Cerny con riferimento anche alla sua partecipazione allo sviluppo di Ratchet & Clank: Rift Apart.