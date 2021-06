iPhone 13 Pro, fotocamera ultra wide con autofocus secondo un noto analista

iPhone 13 Pro includerà una fotocamera ultra wide con autofocus integrato, a differenza di quanto accade sull'attuale modello: lo ha riportato il noto analista Ming-Chi Kuo.

Ci siamo chiesti di recente come sarà iPhone 13 e solitamente le osservazioni di Kuo si rivelano fondate, dunque aspettiamoci appunto un miglioramento per quanto concerne il comparto ottico dello smartphone Apple.

Secondo l'analista, l'upgrade in questione non sarà presente su iPhone 13 e iPhone 13 mini, rimanendo dunque confinato ai modelli di fascia alta iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

In concreto, l'introduzione dell'autofocus per la fotocamera ultra wide in luogo di un sistema di messa a fuoco fissa consentirà di ottenere immagini ancora più nitide, in particolare quando si andranno a riprendere dei paesaggi.

Al di là di questo, Kuo scrive anche che tutte le fotocamere dei nuovi modelli verranno potenziate, specie per quanto concerne le prestazioni in ambienti poco illuminati. La camera ultra wide di iPhone 13 Pro passerà inoltre da una lente 5P a una lente 6P.