Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 28/6/2021

Alle offerte Amazon di ieri, capitanate da laddove trovate sconti forti e ancora attivi sulle Smart TV e su Mario Tennis Aces e Ratchet & Clank: Rift Apart, si aggiunge un altro schermo, enorme e costoso anche se in costante calo di prezzo. Parliamo dell Hisense Laser TV da 100 pollici, un mostro che in queste settimane è diventato più economico di 1500 euro.

Per fortuna con la seconda offerta caliamo drasticamente di prezzo, tornando a quello più basso per le comunque lussuose cuffie Sony WH-1000XM4, evoluzione, in sconto di circa 35 euro, di una serie di alta qualità che ha giustamente riscosso un gran successo.

Scendiamo ancora di prezzo passando agli smartphone, oggi rappresentati dallo Xiaomi Redmi Note 10 5G che risulta, presso i rivenditori terze parti, più economico rispetto alle offerte del Prime Day. Costa infatti 168 euro, ottimi considerando che ha modem 5G e schermo da 90 Hz di refresh, grazie a uno sconto complessivo di 28 euro.

Per chiudere torniamo nel lusso, quello del convertibile ACER TravelMate Spin P4 nella versione equipaggiata con 16 GB di memoria e dotata di CPU Tiger Lake con grafica integrata Iris Xe, capace di garantire prestazioni elevate per una soluzione di questo tipo. Il tutto in soli 1.4 kg di peso e in sconto di circa 120 euro su un prezzo già ribassato.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.