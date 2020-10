iPhone 12, presentazione con data ufficiale: Apple conferma l'evento a ottobre

iPhone 12 verrà presentato il 13 ottobre 2020, Apple ha confermato in maniera ufficiale la data del prossimo evento di presentazione per i propri prodotti, dando dunque ragione ad alcune voci di corridoio emerse negli ultimi giorni.

Il 13 ottobre si terrà dunque il nuovo evento ufficiale di Apple, che sarà incentrato ormai quasi certamente su iPhone 12 ma non solo, con riferimenti forse anche ad altri dispositivi da parte della compagnia, ma i contenuti precisi non sono ancora noti.

Qualcosa si può intuire dalla locandina di presentazione dell'evento, con l'enigmatica frase "Hi, Speed", che sembra un saluto ma si legge anche come "alta velocità", con probabile riferimento al 5G, che dovrebbe fare finalmente il suo ingresso nella linea degli smartphone Apple grazie ad iPhone 12.

Come è ormai la norma, l'evento non si terrà dal vivo ma attraverso un video in streaming girato direttamente all'interno di Apple Park: l'appuntamento con il nuovo evento Apple di presentazione è per il 13 ottobre 2020 alle ore 10 am PDT, ovvero le ore 19:00 in Italia.

Lo streaming potrà essere visto direttamente online su Apple.com, ma lo seguiremo anche noi in diretta, dunque non mancate all'appuntamento della settimana prossima.

Tra le voci di corridoio emerse fino a questo momento, sembra che siano previsti quattro modelli in totale di smartphone da parte di Apple, tra cui un iPhone 12 Mini con schermo da 5,4 pollici, mentre alcune voci sostengono che il nuovo telefono possa essere venduto senza cuffie e alimentatore nella confezione.