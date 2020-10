Super Mario: per i 35 anni tanti oggetti sono in vendita solo sul Nintendo Store

Per festeggiare i 35 anni di Super Mario, Nintendo ha deciso di mettere in vendita tantissimi oggetti come cappellini, felpe e portachiavi dedicati all'idraulico italiano. Gli oggetti possono essere trovati in esclusiva sul Nintendo Store per un periodo molto limitato. Approfittatene!

Per cominciare vi lasciamo il link: a questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Seguendo il link potrete trovate tutta una linea di prodotti esclusivi e, ovviamente, brandizzati Super Mario. La collezione di abbigliamento comprende una gamma di T-shirt sia a manica corta che a manica lunga, oltre a varie felpe con cappuccio, tutte caratterizzate da divertenti stampe dedicate a Mario e amici.

Gli accessori a tema anniversario includono tazze, thermos e borse, ognuna con un design differente.

Inoltre, sono aperti i preordini anche per i peluche della Nintendo Tokyo Exclusive Collection, in precedenza disponibili solo nel negozio Nintendo di Tokyo, in Giappone. Tra i 20 e i 22 centimetri di altezza, i peluche di Mario Gatto, Mario Pinguino, Mario Elica, Mario Tanuki e anche Super Mario Scarpa saranno apprezzati sia dagli appassionati della serie di lunga data che dai più giovani.

Inoltre per preordinare o ordinare prodotti da My Nintendo Store, è necessario un account Nintendo, quindi anche coloro che non hanno mai avuto l'occasione di iscriversi al sito della grande N hanno la possibilità di acquistare senza troppi problemi.

Cosa ne pensate?