Watch Dogs: Legion, la storia e i DLC del Season Pass in due trailer

Watch Dogs: Legion continua ad essere protagonista di nuove rivelazioni questo pomeriggio, con il rilascio da parte di Ubisoft di ben due trailer sul gioco, uno incentrato sulla storia e uno sui DLC con i contenuti aggiuntivi post-lancio che faranno parte del Season Pass.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un video a carattere puramente narrativo, che mostra qualcosa della storia alla base del nuovo capitolo ambientato a Londra in un periodo di caos sociale. In proposito, vediamo la descrizione ufficiale:

In un futuro imminente, Londra sta affrontando il suo declino. Dopo un devastante attacco terroristico provocato da un'entità misteriosa di nome Zero Day che ha sconvolto la città, uno stato autoritario onnipresente ha oppresso la popolazione, una milizia privata corrotta controlla le strade e una potente organizzazione criminale sfrutta i più vulnerabili. Il destino di Londra dispende da te e dalla tua abilità di reclutare una resistenza e contrattaccare.

Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi previsti nel post-lancio attraverso i DLC, che andranno a comporre anche il Season Pass di Watch Dogs: Legion, questi si preannunciano alquanto abbondanti, considerando che questo trailer si concentra solo sui DLC previsti per il primo anno, ovvero lo Year One del gioco.

Tra i contenuti aggiuntivi previsti ci sono ulteriori Modalità Online, Season Pass e Contenuti gratuiti o meno, incluso anche il ritorno di Aiden Pearce direttamente dal primo Watch Dogs. Nuove modalità di gioco, nuove missioni e personaggi e nuovi modi di sperimentare Watch Dogs: Legion sono dunque previsti nel corso del primo anno di DLC.

Per tutte le ultime novità sul gioco, vi rimandiamo al nuovo Provato di Watch Dogs: Legion.