iPhone 12 verrà venduto senza cuffie e alimentatore nella confezione?

iPhone 12 potrebbe essere venduto senza includere alimentatore e cuffie, che potrebbero essere state eliminate dalla confezione, al contrario di come siamo stati abituati negli anni passati, in base a una deduzione partita da un cambiamento effettuato al codice di iOS 14.2.

Si tratta chiaramente di un'informazione non ufficiale, che oltretutto arriva per vie molto traverse, ma alcuni dataminer particolarmente attenti hanno notato un cambio di comunicazione per quanto riguarda alcuni elementi dello smartphone all'interno del codice di iOS 14.2 che fanno pensare al fatto che nei prossimi telefoni, ovvero iPhone 12, le cuffie non siano presenti nel packaging.

Per quanto riguarda la cuffie, tutto si riferisce a una minuscola rimozione di una parola, ovvero "supplied": "fornite". Nella descrizione, presente da anni sempre uguale, del sistema per ridurre l'esposizione all'energia elettromagnetica, veniva riferito di utilizzare le "cuffie fornite in dotazione". I termini "supplied headphones" si ritrovano sempre uguali nei codici delle versioni di iOS da vari anni a questa parte, fino a iOS 14.2, dove si legge soltanto "headphones", senza "supplied".

Questo fa pensare ad un cambio nella politica di Apple, che potrebbe aver deciso di non fornire più le cuffie come dotazione standard all'interno della confezione di iPhone 12, motivo per il quale la descrizione presente in iOS 14.2 è stata cambiata per non riflettere più il fatto che le cuffie siano fornite come standard. Al posto delle cuffie potrebbe esserci

Per quanto riguarda la possibile assenza dell'alimentatore, questa si riferisce ad altre voci di corridoio emerse di recente: a dire il vero la questione è ancora più vaga di quella sulle cuffie e si basa su quanto fatto da Apple per Apple Watch Series 6, venduto effettivamente con il solo cavo ma senza adattatore per attaccarlo alla presa di corrente. Sebbene questo non significhi nulla di effettivo per iPhone 12, è possibile che Apple abbia intenzione di estendere questa politica di risparmio sugli accessori anche al nuovo smartphone, che potrebbe dunque arrivare nei negozi con il solo cavo USB-C to Lightning.

Nel frattempo, restiamo in attesa della presentazione, con alcune voci che parlano del 13 ottobre 2020 come possibile data per il keynote di iPhone 12. Tra le altre cose è emerso anche che il modello con display da 5,4 pollici potrebbe chiamarsi iPhone 12 Mini.